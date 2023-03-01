Başkan Demirtaş: “Ladik merkezli muhtemel bir depremde İlkadım’da çok az bina ayakta kalır"

Samsun’un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Ladik-Havza merkezli muhtemel bir depremde İlkadım ilçesinde çok az sayıda binanın ayakta kalabileceğine dikkat çekti.

3 gündem maddesinden oluşan İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Necattin Demirtaş başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan gündem toplantısında maddeler görüşülmeden önce depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başkan Necattin Demirtaş, meclis toplantısında deprem ve depremin İlkadım ilçesine oluşturabileceği yıkım hakkında da açıklamalarda bulundu.

“7,7 ile 7,8 büyüklüğündeki bir depremin İlkadım ilçesinde doğru dürüst bina bırakacağı kanaatinde değilim”

Samsun yakınlarındaki bir depremin 333 bin nüfuslu İlkadım’da büyük bir yıkıma yol açabileceğini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “İnşallah böyle büyük felaketleri bir daha yaşamayız. Ben de 1999 depreminde enkazdan çıkan birisiyim. Mahşer günü bir durum oluyor. Kimse kimseye sahip çıkamayacak bir hal alıyor. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey varsa yapmak istiyoruz. Bir teknik ekip oluşturarak kendi ilçemizde yapılacak yapılarda ön hazırlık yapmak istiyoruz. Şu anda deprem uzmanları Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı işaret ediyor. Ladik-Havza merkezli 7,7 ile 7,8 büyüklüğündeki bir depremin İlkadım ilçesinde doğru dürüst bina bırakacağı kanaatinde değilim. Eski yapıların çok olması nedeniyle bunu diyorum. Binalarla ilgili kentsel dönüşüm diyoruz ama uygulamada çok pratik olmuyor. Hükümet bununla ilgili yeni kararlar alacaktır diye düşünüyorum. En azından alacağımız kararla yeni yapılacak binalarda önlem alabiliyorsak alalım mantığıyla bir düzenlemeye gideceğiz” dedi.

“Eskiden ayakkabı ile inşaat terazisi yapılıyordu”

Eski zamanlarda bazı kenar mahalle ilçelerde bilimden uzak binaların yapıldığına şahit olduğunu aktaran Necattin Demirtaş, “İlkadım’da kendi doğduğum mahalleden örnek verecek olursam, Hastanebaşı’nda çocukken hatırlıyorum. Ayakkabılar ile inşaat terazisi yapıyorlardı. Eş olan ayakkabıları karşılıklı koyarak inşaat yapılıyordu. Bunların çürük çıkacağı zaten belli. Yapacağımız araştırmaların ardından bina çürük çıkarsa ne yapacağız? İşin o tarafı da düşündürücü. Kentsel dönüşümle ilgili bu bölgede bakanlığın bir çalışması var. İnsanlarımızı ikna ederek, ‘kardeşim burası sizin mezarınız olacak’ diyerek çürük binalardaki vatandaşları bakanlığın kentsel dönüşüm sistemine ikna etmemiz gerekecek. Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerinde imzalayanlar var ama imzalamayanların sayısı oldukça çok. Bir ekip kurarak en azından başvuran vatandaşların binalarını inceleyeceğiz” diye konuştu.

“İlkadım ilçesinin 3’te 2’sini yıkmak zorunda kalma durumuyla karşı karşıyayız”

Yapılacak araştırmalardan sonra İlkadım’daki binaların 3’te 2’sini yıkmak zorunda kalacaklarının da altını çize Başkan Demirtaş, “Kuracağımız ekiple yapı denetimlerine başlamak istiyoruz. Sonuç itibarıyla bina çürük çıkıyorsa bir şekilde yıkma teşebbüsünde bulunmamız lazım. Vatandaşların binalar içerisinde ölmesini istemiyoruz. Bizim durumumuz vahim. Herhalde İlkadım ilçesinin 3’te 2’sini yıkmak zorunda kalma durumuyla karşı karşıyayız. Bunun altından nasıl kalkılacak meselesi de önemli. En azından bu yolda çaba göstermek için ekibimizi kuracağız. Yapı kontrollerinin de özel firmalar tarafından çok fahiş fiyatlara yapıldığını duyuyoruz. En azından kuracağımız ekiple vatandaşların talepleri doğrultusunda makul fiyatlara kontrol yaparız diye düşünüyoruz. Tüm ilçeyi biz yapabiliriz diyemiyoruz ama talep doğrultusunda karşılamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Demirtaş’ın ardından söz alan tüm parti gruplarından meclis üyeleri de ilçedeki çürük binaların tespit edilmesi ve tahliye edilmesi teklifine sıcak baktıklarını söylediler.

Mecliste gündeme alınan 3 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.