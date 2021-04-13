Başkan Demirtaş: "İlkkule’ adı altında seyir kulesini ilçemize kazandıracağız"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Samsun’da 200 metre yüksekliğinde ’İlkkule’ adı altında kongre merkezi, toplantı salonu olan bir seyir kulesini ilçemize kazandıracağız" dedi.

Başkan Necattin Demirtaş, ilçe muhtarlarıyla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Korona virüs önlemleri altında belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personeller katıldı. Toplantıda Başkan Demirtaş, "Siyasi yaklaşımlardan uzak insan odaklı hizmetlerin yanı sıra mahallelerimizin sorunlarına çözüm olan bir yaklaşımla halka hizmet götürmede mahalle ve köylerde oluşan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinde bizim en büyük yardımcımız sizlersiniz” diye konuştu.

"Normalleşme döneminin ilk toplantısı"

Toplantıda konuşan Başkan Demirtaş, "Uzun zamandır muhtarlarımızla zaman zaman kısıtlıda olsa bir araya gelme gayretindeydik. Pandemi nedeniyle topluca bir araya gelmemiz olmadı. Bundan sonra alacağımız tedbir doğrultusunda ayda bir kere olsun bir araya geleceğiz. Belediye olarak 2 yıl epey bir emekleme dönemi geçirdik. Anca kafamızı kaldırıp hizmet yapar bir hale geldik. Bundan sonraki 3 yılımızı hizmete dönüştürerek ilçemizin tüm mahallelerini hizmetle kuşatmayı hedefliyoruz. Korona virüs (Kovid-19) salgını sonrasında düzenlenen ilk istişare toplantısında belediye olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldığımız önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor dönemde hassasiyetle tüm ekiplerimiz ilçe halkımıza yardımcı olmaya çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. 179 ülkede salgının devam ettiği ve yüzyılda bir insanoğlunun karşılaşacağı zor bir tablo ile karşı karşıyayız. Belli bir ölçüde gerilemiş olabilir fakat henüz salgın bitmiş değil. Pandemi süreci içerisinde sizlerde bizlerle birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterdiniz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla el ele vererek bu süreç elbette geçecek. Yeni normal bir döneme girdik. Rabbim milletimizi korusun, Devletimize ve bu aziz millete canla başla hizmet eden tüm kamu çalışanlarına ve işçilerimize kolaylıklar versin" şeklinde konuştu.

İlkadım’ı geleceğe taşıyacak projeler

Toplantıda hayata geçecek projeler hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Başkan Demirtaş, "Öncelikle bir önceki başkanlık dönemimde yarım kalan ’Yeraltı Konteyner Sistemi’ kendi imkanlarımız dahilinde tüm alana yayılması için çalışmamız olacak. Bunu projelendirerek tüm sitelerde zorunlu hale getireceğiz. Buna entegre olarak ’Getir Atığını Al Harçlığını’ projesindeki muradımız önceki dönemdeki ’Çöpünüz Altın Olacağın’ değişik versiyonu olacak. Mahallere atık toplama araçları ile giderek toplanan geri dönüşüm malzemelerinin getiren vatandaşlarımıza atık karşılığını lisanslı firma ile anlaşarak vereceğiz. Bu işe okullarımızı da katarak çevreyi koruma ve ayrıştırma bilincinin yanı sıra çocuklarımıza kendi emeği ile para kazanmanın duygusunu yaşatmak istiyoruz. Uzgur-Kuşçullu arasında yeni imara açılan 10 dönümlük belediye hizmet alanına Samsun’da olmayan 200 metre yüksekliğinde ’İlkkule’ adı altında kongre merkezi, toplantı salonu olan bir seyir kulesini ilçemize kazandıracağız. 65 yaş üstü yaşlılarımız içinde akranları ile sohbet edip deşarj olacakları ’Ata Ocağı’ projemizle huzur evi prensibinden uzak sabah evlerinde alacağımız yaşlılarımıza günde bir öğün yemek vererek aynı ortamda streslerini atacağı, akabinde tekrar aileleriyle bir araya geleceği bir ortamı hazırlayacağız. Belediye hizmet binamızda yapmış olduğumuz kreş uygulamasını tüm mahallelere yaymayı düşünüyoruz. Bu uygulama ile ilçede çocuklarımızı sağlıklı bir ortamda kişiliğini kazandıracak bir yapı altında topluma kazandırma hedefliyoruz. En önemlilerinden bir tanesi de elektrik giderlerimizi karşılayacak güneş enerji sistemi(GES) projemizi hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

"Fayda-Yarar ilişkisine uymayan bir yapı”

İnşaat halinde olan Unkapanı Kültür Merkezi ile ilgili konuşan Başkan Demirtaş şunları söyledi: "Ben işletme fakültesi mezunuyum. Fayda yarar ilişkisine önem veren birisiyim. Buraya yatırılan para ile alınacak fayda birbirine uyumlu değil. Bu da beni İlkadım’da yaşayan bir insan olarak üzüyor. Burayı çeşitli kurumlara vermek istedik, yapının kullanım şekli nedeniyle sıcak bakılmadı. Şu anki durumda bu alana bir canlılık getirmesi adına Samsun Üniversitesi’ne devir arzusu içerisindeyiz ama bir yol kat edemedik. Yeniden yapılandırılıp kullanıma açılacak bir duruma getirmek istedik, 21 milyon TL bir rakam önümüze çıktı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. En kötü ihtimalle dış cepheyi ve çevresini düzelterek kötü görüntüyü ortadan kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.