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Başkan Demirtaş: “Belediyemizin güncel borcu 230 milyon TL”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 260 milyon TL borç ile devraldıkları belediyenin anlık borcunun 230 milyon TL’ye düştüğünü, mali açıdan kafalarını kaldıracak hale geldiklerini söyledi.

Politika 03.01.2022, 16:24
Başkan Demirtaş: “Belediyemizin güncel borcu 230 milyon TL”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 260 milyon TL borç ile devraldıkları belediyenin anlık borcunun 230 milyon TL’ye düştüğünü, mali açıdan kafalarını kaldıracak hale geldiklerini söyledi.

11 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Ocak Ayı İlk Toplantısı, Başkan Necattin Demirtaş başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Denetim Komisyonu seçimi ile başlayan mecliste diğer maddeler, daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi. Meclisin sonunda Başkan Necattin Demirtaş, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

“Şu anki güncel borç 230 milyon TL”

Belediyenin mali tablosu hakkında bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, “Göreve geldikten sonra bütün cephelerde hem kendi yandaşlarımızla hem de karşı cephede bugüne kadar savaş verdik. Almadan vermek Allah’a mahsus. Şu anda ödemelerimizi belli bir plana koyarak, doğru bir şekilde ilerliyoruz. 2014’de yerel seçimi kaybettiğimde belediyenin 95 milyon TL borcu vardı. Bunun 15 milyon TL’si piyasa borcu, geri kalanı da kamu alacağı dediğimiz vergi ve sigorta borcundan kaynaklanıyordu. Seçimi kazanan rakibimiz o dönemde bu rakamlar için ‘belediye battı’ demişti. 95 milyon TL’lik borç çok büyük bir borç olarak dile getirilmişti. Ben de, ‘Belediye borcunu 2019’da aynı rakamlarda tutabilirsen seni alnından öpeceğim’ demiştim. Bize 2019’da göreve geldiğimizde 95 milyon TL borç ile devrettiğimiz belediyeyi, 260 milyon TL borç ile bize tekrar devretti. Şu anda 3. yılımızı tamamladık. Bilançolarımızda 230 milyon TL. Kamuoyuna sizin aracılığınızla şunu duyurmak istiyorum. Biz de dahil olmak üzere belediyelerin yüzde 95’i vergi-sigorta ödemiyor. Sadece vergiden kaynaklanan yük, örneğin personelimizin brüt gideri 11 milyon TL civarında. Bunun vergi kısmı neredeyse yüzde 50’ye tekabül ediyor. Aylık ortalama 6 milyona yakın vergi yükü var. 3 sene 36 ay, 5 milyon TL olarak kabul ederseniz 180 milyon TL ek geliyor. Buna rağmen 230 milyon TL borcumuz var. Bu yaptığımız inanılmaz bir şey oluyor. Bunları yaparken, borcun da artmamasını sağladık” dedi.

“Zor günleri geride bıraktık, mali açıdan kafamızı kaldıracak hale geldik”

Mali açıdan iyi bir noktaya ulaştıklarına değinen Necattin Demirtaş, “Gelinen mali noktada tüm arkadaşlarımızın emeği var. Disiplinli ve kontrollü çalışıyoruz. Bu dönemde bir sürü de olumsuzluk yaşandı. Pandemi, kaynak akışı zorluğuna rağmen mali açıdan kafamızı kaldıracak hale geldik. Bundan sonra daha güzel hizmetlere imza atacağız. Zor günleri geride bıraktık. Göreve geldiğimiz ilk zamanlar işçilerin maaşlarının geç ödenmemesi ya da ödenmemesi gibi sıkıntılar yaşandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin ay sonunda maaşını alıp, alamayacağını düşünerek nasıl hizmet üreteceğini dikkate aldığımızda, moral ve motivasyonun bozulacağını herkes bilir. Şu anda bu problemleri halletmiş bulunuyoruz. Hatta her ayın 15’inde işçilere fazla mesailerini de ödüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 150 milyon TL’den fazla borç ödedik. 260 milyon TL borcu, 230 milyona düşürdük. 80 milyon TL’de ek yük gelmişti. Her ay ödediğimiz ödemeler var. İller Bankası’ndan daha bize gelmeden kaynağında kesilen paralar var. Bu şekilde 150 milyon TL’den fazla borç ödemiş oluyoruz” diye konuştu.

“Unkapanı Kültür Merkezi, poliklinik değil öğrenci yurdu olacak”

İnşaatı yarım kalan Unkapanı Kültür Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı ile poliklinik olması konusunda anlaşmaya varılamadığını ifade eden Başkan Demirtaş, “Unkapanı Kültür Merkezi için de ihale yapacağız. Hazırlıklar bitti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile oranın ek poliklinik binası olması için görüşmüştük ama olumlu bir netice alamadık. Şu anda ise o binanın dışını toplayacağız, içerisini de yurt tarzında yapmayı planlıyoruz. Binayı tamamladığımızda da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) kiralamayı düşünüyoruz. Bu yurt, üniversite öğrencilerinin barınması amacıyla kullanılacak” şeklinde konuştu.

“2022 yılında toplumumuza güzel müjdeler ve hizmetler vereceğiz”

Yeni yıldan beklentileri ve yapılacak hizmetlerden de bahseden Demirtaş, şunları söyledi:

“2022 yılı ile birlikte son 2 yılımızı sosyal sorumluluk projeleri ile ayağa kalkıp, toplumumuza güzel müjdeler vereceğiz. Şu anda projeleri hazırlanan ve tamamlanan refakatçi evi var. Yaşlılar için ‘Büyükler Kreşi’ diyoruz, ‘Ata Ocağı’ adını da verdik. 75 yaş üstü vatandaşlarımızı doktor ve hemşire nezaretinde tarihi turistik yerleri gezdirmek, kendi aralarında sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Dövizin aşırı artmasından dolayı ihaleye teklif veren olmamıştı. Şimdi akabinde Şefkat Evi’ni de devreye geçireceğiz. Şefkat Evi de kimsesizlerin barınabileceği, yiyip, içebileceği bir tesis olacak. Yeri ve projesi hazır, devreye sokacağız. Kadınlara yönelik sığınma evi çalışmamız da var. Oranın da yeri belli ama yer belirtmeyeceğiz. Bunların dışında Derebahçe’de 1 düğün salonu, Kalkancı’da da 1 kültür tesisi ve düğün salonu inşaatı da bitmek üzere.”

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