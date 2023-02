Başkan Demirtaş: “2019’da belediyeyi 260 milyon TL borçla devraldık, şu anda borç 270 milyon TL”

Samsun’un İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2019’da belediyeyi 260 milyon TL borçla devraldıklarını, 2022 yılı sonu itibarıyla ise bu borcun 270 milyon TL olduğunu açıkladı. Demirtaş, kentsel dönüşüm sorununu iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan el birliği ile çözmek istediklerini söyledi.

2019’da yapılan yerel seçimlerde İlkadım Belediye Başkanı seçilen Necattin Demirtaş, göreve geldiği günden bu güne yaptığı çalışmalar ve belediyenin mali tablosu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Devam eden ve tamamlanan projeler, kentsel dönüşüm, mali tablo ve asgari ücret gibi konularda samimi açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, dikkatli davranmamış olsalardı belediye borcunun şu anda 270 milyon TL değil 600 milyon TL civarında olabileceğini ifade etti.

“260 milyon TL borçla devraldığımız belediyenin borcu şu anda 270 milyon TL”

2022 yılını toplam 270 milyon TL borçla kapattıklarına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz göreve geldiğimizde belediyede 260 milyon borç vardı. Bunların içerisinde 25 milyon lira değerinde 90 küsur çek vardı. Bir yandan yeni borçlanmalar yapıyoruz bir yandan da personelin vergi ve sigortalarını ödeyemiyoruz. Eskiden de ödeyemiyoruz şimdi de ödeyemiyoruz. Bu da ek yük getiriyor. Mesela personele ödenen 100 liranın 50 liraya yakını sigorta, işveren hissesi, işçi hissesi, gelir vergisine gidiyor. Bunları ödeyeceğiz diye sigortayı adamlara kesiyorsunuz ama paranız olmadığı için ödeyemiyorsunuz. Bu da çok ciddi bir rakam meydana getiriyor. Böyle bir ek yük gelmesine rağmen biz şu anda 2022 yılsonunu 270 milyon borçla kapatmış olduk. 4. yılın sonunda 10 milyon ilave borç ile kapatmış olduk. Benim 1 yılım kaldı. Biz 260 milyon ile aldık. Şu anda 270 milyon borçtayız. Yani yüzde rakamlarına vurduğumuz zaman bizim 500-600 milyon borç ile belediyeyi bırakmamız lazım. Ama biz hep dikkatli davranıyoruz. Bizim bu hassasiyetimizi kamuoyu da biliyor zaten” dedi.

“1350 personelimiz var asgari ücret 4 kattan fazla arttı”

Ocak 2022’deki asgari ücret ile şimdiki asgari ücret arasındaki farkın belediyeleri zora soktuğuna değinen Başkan Necattin Demirtaş, “Bankalardan 100 milyon kredi alınmıştı, onları da bitirmek üzereyiz. İller Bankası kaynağıyla alınan nakit krediler de var. Geldiğim ilk zamanlarda bir borç ödemesi için İller Bankası’ndan 9 milyon kredi almıştık. Yani toplamda şu an bizim İller Bankası’nda borç stoklarımız 75 milyon civarındadır. Bunların içerisinde bu yol, kaldırım, asfalt için aldıklarımız da dahildir. Ama İller Bankası peyderpey kestiği için bu durum bizi yormuyor. Parayı bize kesildikten sonra veriyor. Şubat, mart, nisan, mayıs için Cumhurbaşkanı kararname yayınladı. Kesinti yapılmayacağı bildirildi. Bu da bizim en azından 4 ay rahat geçireceğimizi gösteriyor. 2022 Ocak ayında asgari ücret 2 bin 400 liraydı. Şu anda 2023 Ocak ayında asgari ücretin bize maliyeti 11 bin 625 lira. Yani 4 katından daha fazla. Bizde 1350 personel var. Yani 1350 personele 4 katı para ödüyorsun. Bu da bizim çalışma kapasitemizi zora sokuyor. Cumhurbaşkanımızdan, bu asgari ücrette meydana gelen artışın bizi zor durumda bırakmaması için gelirlerimizde bir artış yükselmesini umut ediyorum. Sadece biz değil tüm belediyeler için sıkıntılı bir durum. Bizim norm kadromuz 1000 kişi. Dolayısıyla hem bu kadroyu veriyorsunuz hem de biz bu paralarla memur maaşı ödemekten başka bir şey yapamaz hale geliyoruz. Bu noktada ileride sıkıntı yaşayabiliriz. Maaş ödemelerinde de sıkıntı çıkabilir. Çünkü hizmet üretirken iş yapmış adama mı parasını vereceksiniz memura mı parasını vereceksiniz? İkisini birlikte yapamayınca sağdan soldan kırpmak zorunda kalacaksınız. Bu da işleri zora sokabilir” diye konuştu.

“2022 yılını olabildiğince iyi geçirdik”

Çok verimli bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Necattin Demirtaş, “2022 yılı daha önceki yıllara göre pandemi nedeniyle çok fazla ciddi faaliyette bulunma zorluğu yaşadık. Hem mali disiplin açısından hem de diğer konular nedeniyle. Ama tüm birimlerimizle 2022 yılını olabildiğince iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Çok etkili çalışmalar yaptık. Bu, sokaklarda dahi hissedildi. Yolların yanlarına konteynerler koyduk. Hacimleri büyük olduğu için 3-4 günde bir dolunca çöpleri topluyoruz. Bizim en büyük giderlerimizden birisi yakıt. Her gün çöp toplamak çok fazla yakıt harcaması yaptırıyor. Bu projede hem ekonomik taraftan hem de çöpler tarafından daha efektif çalışma yapmış oluyoruz. Konteynerlerin tanesi 20-25 bin lira civarında. Mesela bu projeye kredi alamadık. Kendi bütçemizden 8 milyon civarında bir ödeme yaptık. Kale Kafe bitti. Ata Ocağımız bitti sayılır. Yollarda da baskı-beton, kaplama, asfalt çalışmaları yaparak 48 kilometre ilerledik. Bunu sadece 2022 yılında yaptık. Bize göre diğer yıllarla karşılaştırdığım zaman gerçekten başarılı bir yıl geçirdiğimizi gördük. Faaliyet raporunda daha detaylı çıkacak her şey. Şu an söylediklerimde birçok eksik var. 6 adet kreş açtık. Dar gelirli ailelerimize ücretsiz kreş açılması onların kişilik ve kimlik kazanma noktasında çok önem arz ettiğimiz bir şeydir. Yine uzun zamandır arzu ettiğim Hasta Refakatçı Yerimizin temelini attık bu yıl. 2023’te de bitirmiş olacağız inşallah. Kimsesizler için Şefkat Evi adını verdiğimiz ve Türkiye’de belki de ilk defa yapılacak olan bu projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Bunu da inşallah bu sene bitirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Zeytinlik, Anadolu, Kadıköy, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu kentsel dönüşüme girecek”

Kentsel dönüşüm yapılacak mahalleler hakkında da bilgi veren Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

“2023 yılı yarım projelerimizin tamamlanması ve ilave projeler de büyük çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Mesela Kankancı Mahallesi’nde bir projemiz var. Eğer kredilerinde problem yaşamazsak onu da devreye sokmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Bakanlıkla beraber görüşmelerimiz devam ediyor. Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy Mahallelerinde kentsel dönüşüm planlıyoruz. Bu mahallelerimiz bittikten sonra Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimiz de yapılacak. Seçim atmosferine girildiği için Hastanebaşı ve Kökçüoğlu henüz kesin detaya girmeyebilir. Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy şu an planlamanın içerinde olan mahallelerimiz. Vatandaşların kabul meseleleri var. Biz de onlara destek olarak bir an önce bu detayları çözmek istiyoruz. Şüpheyle bakan vatandaşlarımıza iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan bu işi el birliği ile çözelim istiyoruz. Bu kanayan yaramızı da inşallah çözmüş olacağız.”