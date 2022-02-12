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Başkan Demir: “Yabancılar Çarşısı, Millet Bahçesi statüsü kazanarak artık resmi hale geldi”

Yabancılar Çarşısı esnafı ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yabancılar Çarşısı, Millet Bahçesi statüsü kazanarak artık resmi hale geldi” dedi.

Politika 12.02.2022, 15:07
Başkan Demir: “Yabancılar Çarşısı, Millet Bahçesi statüsü kazanarak artık resmi hale geldi”

Yabancılar Çarşısı esnafı ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yabancılar Çarşısı, Millet Bahçesi statüsü kazanarak artık resmi hale geldi” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Teşkilatı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Esnaf Buluşmaları” kapsamında 1012 esnafı bulunan Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı ile bir toplantı yaptı. Esnafın derdini dinleyen Başkan Demir ve Karaaslan, ardından çarşının meydanında açıklamalarda bulundu.

“Burası esnaflar için problem olmaktan çıkacak”

“Millet Bahçesi Planı” hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yabancılar Çarşısı, seçim çalışmalarımızda da vardı. Burası çok teknik kapasiteli bir hale gelecek. Burada eskiden gelen bazı eksikler var. Bir de ruhsat konusunda sıkıntılar var. Meclisten yeni bir ‘Millet Bahçesi Planı’ geçirdik. O planı Yabancılar Çarşısı için geçirdik. Çünkü buranın yargıda inşaat ruhsatı iptal. İptal kararından 15 gün bir yapı uygulama izin kağıdı vermişler o çerçevede yürüyor ama aslında o da geçersiz. Yeni geçirdiğimiz planla birlikte artık bunu paftaya işliyoruz. Bütün süreç elimizdeki dosyada mevcut. Buranın tesisatını biz yapacağız. Çatıda ve bakı kısımlarda problemler var. Tüm sıkıntıları gidereceğiz. Projeyi hazırladık. Biz sizi böylece bugün ve yarın değil öbür gün de sağlama alacağız. Burası esnaflar için problem olmaktan çıkacak. Yeni Samsun Fuarı’nı inşa edeceğiz. Fuarın içinde Yabancılar Çarşısı en önemli öğe olacak. Siz şu anda buradan orayı hissedemeyebilirsiniz. Öyle olduğunda burada en ufak yasal boşluk, hukuki boşluk yarın başınıza sıkıntı olur. Tamamen yasal ve hukuki olarak burayı resmileştireceğiz. Yapı olarak, esnaflar olarak burayı resmileştireceğiz” diye konuştu.

“Yabancılar Çarşısı’ndaki tüm esnafları kiracı statüsüne taşıyacağız”

Çarşıda bulunan tüm esnafın kiracı statüsünde olacağı düzenlemeye de açıklık getiren Başkan Mustafa Demir, “Daha önce burada bir maliyet hesaplanmış. 17 milyon TL denmiş. 80 aya varan protokoller yapılmış. Bu protokoller aslında hukuki değil ve geçersiz. Biz onu hukuki hale getireceğiz. Burası Milli Emlak’ın. Biz burayı bakanlık oluruyla tüm sahil olarak tahsis aldık. Bir düzen kuracağız. Yabancılar Çarşısı’ndaki tüm esnafları kiracı statüsüne taşıyacağız. Kira kontratı elinizde olacak ve müktesebat da tanıyacağız. Taksi plakası gibi müktesebat hakkınız olacak. Tapu alamayacaksınız ama tapu gibi bir şey olacak. Devir hakkı da olacak. Belediyeden encümenden devir hakkı belirlenecek. Her devirde bu rakam belirlenecek. Bizim tespit ettiğimiz bedelden yüksek bedele devir de edebileceksiniz. Bu işler hep kayıt altında olacak” şeklinde konuştu.

“Tekelleşmenin önüne geçeceğiz”

“Ayrıca belli bir metrekarenin üzerindeki tekelleşmenin önüne geçeceğiz” diyen Demir, şöyle devam etti: “Buraları birilerinin eline geçmesin. Kim en fazla kaç dükkan alabilir buna beraber karar vereceğiz. Yoksa bir kişi 100 dükkanı alsa burayı ele geçirmiş olur. Buranın ihalesini oda üzerinden yapacağız. Şartnameden oda üzerinden her dükkan sahibi resmen belediye ile kontrat yapacak. Hangi dükkan kimin belli olacak. Biz bir kere yapı size teslim edeceğiz, kullanımdan sonra oluşan masraflar ve temizliği sizden sorumlu olacak. Burayı çok güzel yapacağız. Yazın pişmeyecek, kışın da donmayacaksınız.”

“Nuri Asan Tesisleri’ni neden kaldıralım? Öyle bir şey yok”

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nin kalkacağına dair yapılan algının doğru olmadığını açıklayan Demir, “Yabancılar Çarşısı, Millet Bahçesi statüsü kazanarak artık resmi hale geldi. ‘Nuri Asan Tesisleri’ni kaldıracakmışız’ filan algı yapıyorlar. Nuri Asan Tesisleri’ni neden kaldıralım? Öyle bir şey yok. Neden o haberleri yaptıklarını biliyorum. Ben onlara da hizmet yapmak zorundayım. Bu iş böyle. Adam dişlerini sıkıyor. Durup dururken rahatsız oluyor. İş yapmamızdan rahatsız oluyor. O rahatsız olan adama da hizmet etmek durumundayım. Çöpünü temizleyeceğim, kanalizasyonunu, suyunu, yolunu yapacağım. Belediye başkanlığı böyle bir iş. Bana ‘sert’ diyorlar. Ben sert değilim, disiplinli bir adamım. Benim kadar yumuşak huylu bir adam zor bulursunuz. Yabancılar Çarşısı’nın düzenlemesine bu sene başlıyoruz. 1-2 ay içerisinde çalışmalar başlar. Bu programa katılan ve şehre değer katan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Karaaslan: “Küçük ve orta ölçekli esnafımıza yalnız olmadığını hissettirdik”

Her dönemde esnafın yanında olduklarının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise şunları söyledi:

“Burası sadece alışveriş yapılan bir mekan değil. Burayı kültürel bir alan haline dönüştüren esnaf olarak sizler de çok kıymetlisiniz. Burada esnaflık, dostluk, Ahilik ve paylaşmak var. Buraya yapılacak her bir çalışmanın başlamasında emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Kovid-19 döneminde, buranın kapalı kaldığında sizlerin ne zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu salgın hayatımızı derinden etkilediğinde dünya ekonomisine çok ciddi zarar verdi. Önce sağlıkla ilgili bir dalga geldi şimdi de ikinci dalga da ekonomiyle ilgili geldi. Dünya ekonomileri zorlandılar. Sağlıkta ve sonrasında getirdiklerinde zorlandılar. Bugün bizler de zorluklarını yaşamıyoruz dersem yanlış söylemiş olurum. O dönemde de siz hükümetimizin, bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin desteğini yanınızda hissetmeniz için, ‘esnafımız zaten zor durumda bu durumu onlar için daha da zorlaştırmayalım’ diyen kira desteklerinden, prim ertelemelerine, bir takım hibelerden farklı farklı desteklere kadar Türkiye olarak çok örnek bir çalışmayı hayata geçirdik. Küçük ve orta ölçekli esnafımıza yalnız olmadığını hissettirdik.”

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