Başkan Demir: “Suyu bizden pahalı olan belediyelerin yüzde 90’ı CHP’li belediye”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’de içme suyu en pahalı olan 16’ncı büyükşehir belediyesi olduklarını ve kendilerinden önceki 15 belediyenin yüzde 90’ını CHP’li belediyelerin oluşturduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 10 maddeden oluşan Kasım Ayı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda kurumun 2023 yılı gider bütçesi 2 milyar 100 milyon TL, gelir bütçesi de 1 milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi.

“Suyu bizden pahalı olan belediyelerin yüzde 90’ı CHP’li belediye”

CHP gurubundan içme suyunun pahalı olmasından dolayı yapılan açıklamalara cevaben konuşan Başkan Mustafa Demir, Samsun’da şu anda içme suyunun maliyetinin çok aşağısında vatandaşa verildiğini ifade ederek, “Borcumuz azalıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hem belediye kanadında hem de SASKİ kanadında çok daha fazla paramız olsa çok daha güzel işler tabi ki yaparız. Biz şu anda kendi gelirlerimizde ve doğrudan gelirlerimizde çok ciddi artışlar sağladık. Çok verimli şekilde paramızı kullanıyoruz. Vizyon projelerle, 80-100 yıllık kalıcı projeler uyguluyoruz. Türkiye’de 16’ncı sıradayız. İlk 15 sırada da yüzde 90’ı CHP’li belediyelerin içme suyu bizlerden pahalı. Belediye bütçemiz SASKİ ve diğer şirketler dahil 8 milyar küsur oldu. Bu bütçenin de yatırıma giden oranı yüzde 61. SASKİ’de de belediyeye de durum aynı. Bu büyük bir verimlilik” dedi.

“Yağmur sularının kanalizasyon sularına karışmasını önlemeliyiz”

Yağmur sularının kanalizasyon arıtmasına gitmesini engellemek için çalışma yürüteceklerini belirten Mustafa Demir, “Binalarımızda yağmur suları çoğunlukla kanalizasyonlara bağlı. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Gerekirse bilgilendirelim. Gerekirse de olağanüstü meclis toplantıları yapalım. Bu yağmur suların kanalizasyona gitmesini engellemeliyiz. Çatıdan akan yağmur suları da arıtmadan geçiyor. Ayırmak mümkün olmuyor. Bu konuyla alakalı çalışma yapıp, yağmur suları ile kanalizasyon sularını ayırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Yatırımlardan da bahseden Başkan Demir, “Yüzde 61 oranındaki yatırım, SASKİ’de aynı şekilde gerçekleşecek. Bu büyük bir verimlilik. İş makineleri ve kamyonlara 2019 yılında 318 bin TL, 2020 yılında 38 milyon 858 bin TL, 2021 yılında 170 milyon 74 bin TL ödedik. Bugünkü fiyatlarla 300-400 milyon TL’yi geçiyor. Son 3 yılda kentsel dönüşüm projeleri için kamulaştırmaya da ciddi para harcadık. 2019 yılından itibaren kamulaştırmaya 300 milyon TL’nin üzerinde para harcadık. Bugünkü parayla en az 700 milyon TL’ye tekamül ediyor. Yatırımlarımıza katkısından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a bir daha teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.

Toplantıda kurumun 2023 yılı gider bütçesi 2 milyar 100 milyon TL, gelir bütçesi de 1 milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi.