Başkan Demir: “Objektiflik, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün itibarıyla yayın hayatına başlayan yeni haber siteleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Objektiflik, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Samsunsehirgazetesi”nin 5.5.2021 tarihi itibarıyla yayın hayatına başladığını açıklayan Başkan Demir, “Özellikle son bir yıldır yeni iletişim teknolojilerini en aktif biçimde kullanan belediyelerin başında gelen Büyükşehir Belediyemiz, YouTube kanalı ve Türkiye’nin video ve ses içerikli ilk interaktif kurumsal e-dergisinin ardından internet haberciliğine de yeni bir soluk getirecek” diye konuştu.

Samsun’un, ülkenin ve dünyanın en sıcak gelişmelerini okuyucuya doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırmak için yayın hayatına ‘merhaba’ diyen internet haber sitelerinin; güncel haberlerden, siyasete, spordan kültür sanata kadar dolu dolu içeriği ve geniş bir haber yelpazesiyle okuyucularıyla buluştuğunu vurgulayan Demir, “Habercilik ilkelerinden taviz vermeden, tıklanma kaygısı gütmeden, hızlı davranma adına yanlış haber yapma aceleciliğine başvurmadan, iftira atıp kimseyi karalamadan Samsun’un yeni sesi olacağımıza söz veriyoruz. Modern ara yüzü ile okuyucularımıza doğru ve kaliteli haberleri aktarmayı hedeflediğimiz ‘www.samsunsehirgazetesi.com’ ile 3 temel ilkemiz olan ‘objektiflik, dürüstlük ve doğruluk’ tan asla taviz vermeyeceğiz. Sahip olduğumuz bu ilkelerle haberciliğe dair yeni ve yenilikçi yaklaşımlarımızla yayın hayatına başlamanın heyecanını duyuyoruz. Samsun için ülkemiz için dürüstlük ve tarafsızlık ilkesiyle daha fazlasını söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.