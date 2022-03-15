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Başkan Demir: "Nuri Asan Tesisleri’nin Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Millet Bahçesi Planı kesinleştikten sonra Nuri Asan Tesisleri’nin, Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız. Kulüp tesisi kullandığı kadar kullanacak. Yarın kullanmaktan vazgeçerse de orayı ‘müze’ yapacağız” dedi.

Politika 15.03.2022, 17:35
Başkan Demir: "Nuri Asan Tesisleri’nin Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Millet Bahçesi Planı kesinleştikten sonra Nuri Asan Tesisleri’nin, Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız. Kulüp tesisi kullandığı kadar kullanacak. Yarın kullanmaktan vazgeçerse de orayı ‘müze’ yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Son Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 59 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında bazı maddelere açıklık getiren Başkan Mustafa Demir, Samsunspor’un kullandığı Nuri Asan Tesisleri, ruhsatı olmayan ve yıkılma kararı olan Yabancılar Pazarı, Batı Çevre Yolu ve Millet Bahçesi Planı konularında açıklamalarda bulundu.

Millet Bahçesi alanının genişletilmesiyle ilgili maddede söz alan CHP grubu üyeleri, Bandırma Vapuru Müzesi ile itfaiye arasındaki alanla ilgili bir projenin ellerine geçmediğini dile getirerek, burada yapılacak binaların hukuki açıdan uygun olmayacağını ileri sürdü.

Konu üzerine söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Millet Bahçesi kavramında alanda neler yapılabileceği çok net şekilde ifade ediliyor. Biz bu planı işletemezsek Samsun Fuarı’nı inşa edemeyiz. Bu Millet Bahçesi alanında Nuri Asan Tesisleri’nin ruhsatı yok. Biz bu plana tesisi işleyeceğiz. Yabancılar Pazarı’na tadilat yaptık. Yabancılar Pazarı’nın şu anda ruhsatları iptal edilmiş durumda. Biz Yabancılar Pazarı’na yeni bir tadilat projesi hazırladık. Bu fuar alanını Kapalı Çarşı’dan sonra Türkiye’de hüviyeti itibariyle turizm ve ticaret alanında markalaştırmaya götüreceğiz. Üzerine de güneş enerjisi sistemi çalışılıyor. Nuri Asan Tesisi dışındaki kalan alanlarla ilgili uygulama proje taslağı bitti. Gülsan Sanayi Sitesi ile birleştiren bir proje. Daha önceden Millet Bahçesi 100 dönüm, Gülsan 250 dönüm, arkasından Doğu Park’a köprüyle geçiyoruz ve Nuri Asan Tesisleri hariç bizim sosyal tesisler de dahil alanın tamamı proje kapsamında. Bunun içerisinde ‘Çocuk Şehri’ var, kafeler var, gezinti alanları var, parklar var, göletler var. Şimdi oraya 153 Merkezi, Aktarma Merkezi, yapıyoruz, olmayacak mı? Şimdi gidin oraya akşam saatlerinden sonra bir dolaşın. Oraları ihya etmek zorundayız. Burası Samsun’un kalbi. Şimdi yeşilden bahsediyorsunuz. Samsun fuar alanının eski haline bakın, yeşil mi vardı? Hani zırh? Şimdi bu planla birlikte yeşil zırh getiriyoruz. Bu plan oy çokluğu ile değil, oy birliğiyle yapmanız lazım. Yarın gurur duyarsınız. Bu alanda özel mülkiyet, apartman gibi bir şey yok. Yapılır mı? ‘yap’ desek olmaz. Bu plan kararlarında birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar bu meclisten milletin vicdanını rahatsız edecek hiçbir karar geçmedi, geçmez. Biz buraya hizmet için geldik, bozmak için değil” diye konuştu.

“Millet Bahçesi Planı meclisten geçmezse, Yabancılar Pazarı’nı yıkmak zorunda kalırız”

Millet Bahçesi Planı’nın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bırakın kıyı alanına. Saathane’deki çalışmalarımızı görüyorsunuz. O mavi binayı kamulaştırıp, yıktık. Belediyenin yanındaki başkanlık blokunun yanındaki bloku yıkıp, 2 katlı tarihi çarşı yapacağız. Fotoğraflarını bulduk. Samsun’u öz kimliğine kavuşturuyoruz. Anakent İş Merkezi’ni yıkıp, otopark yapacağız. Şubaşı’na yaptık. Çiftlik’te 2 tane yapacağız. Biz neden yeşilden ifade ettiğiniz anlamda bir proje uygulamasına sebebiyet verelim. Yok böyle bir şey. Millet Bahçesi kavramı yeni bir kavram. Kıyı alanlardaki konumlarla ilgili bugüne geldiğimizde yeni konseptteki Samsun fuarını istediğimiz gibi inşa edemiyoruz. Buradan şu çıkmasın: ‘Ne demek o zaman Samsun fuarına yapılaşma mı yapacaksınız?’ Yok arkadaşlar. Bir defa kıyı alanlarında, ‘kalıcı statüde’ sökülüp takılamayan bir yapıyı kanuna göre yapamazsınız. Nuri Asan Tesisleri sökülebilir yapı mı? Değil. Onu da garanti altına alıyoruz. Siz bunu biliyorsunuz. Bu alanda ‘yeşil alan azalıyor’ diye bir durum yok. ‘Zırh kalkıyor’ tam tersi. İşleri tersten göstermeyin. Bu Millet Bahçesi Planı meclisten geçmezse, olmazsa Yabancılar Pazarı’nı yıkmak zorundayız. Bugün değilse yarın kesinlikle yıkılır. Mahkeme kararı da var. Buyur şimdi hadi beraber yıkalım. Yapmayın arkadaşlar. Bunlar tarihi kararlar. Bu kararlar Samsun’u Türkiye’nin dışında markalaştıracak olan ciddi ve çok önemli kararlar” şeklinde konuştu.

“Nuri Asan Tesisleri’nin Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız”

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, “Başkanım, Samsun Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde Millet Bahçesi Planı’nda Nuri Asan Tesisleri işlenmemiş vaziyette görüyoruz. Başka bir yerde ikame mi düşünüyorsunuz? Sitedeki projede Nuri Asan Tesisleri’ni o alanda göremiyoruz” diye sordu.

Bu soruya cevap veren Başkan Mustafa Demir, “Sayın Tekcan, orası bayatladı. Oradan siyaset üretmeyin. Nuri Asan Tesisleri olduğu yerde kalıyor. Dernek de Samsunspor da o tesisin kendilerine yettiğini söylüyorlar. Biz de Nuri Asan Tesisleri’ni plana işleyip, ruhsatlandırıp, Millet Bahçesi Planı kesinleştikten sonra Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız. Kulüp tesisi kullandığı kadar kullanacak. Yarın kullanmaktan vazgeçerse de orayı ‘müze’ yapacağız. Burada problem yok. Ancak Nuri Asan Tesisleri dışındaki orada bize ait yapılar da dahil kalkacak. Nuri Asan Tesisleri her zaman olduğu yerde kalacak dedim. Samsunspor’u siyasete dahil edenlere göre açıklama yapmam. Ben işime bakarım. Bir büyükşehir belediyesinin spor kulübünün tesisini yıkma ile ne işi olur. Herkes kafasındaki düşüncesini başkasında zannediyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu madde Millet İttifakı’nın ‘ret’ vermesi ile oy çokluğu ile meclisten geçip, karara bağlandı.

Batı Çevre Yolu’na 423 itiraz

Batı Çevre Yolu’nun etrafındaki kullanım kararlarının düzenlenmesi maddesi üzerine 423 itiraz dilekçesinin olması nedeniyle de konuşan Başkan Demir, şunları söyledi:

“Bu itirazların birçoğu hemen hemen aynı konuda. Kat yükseltme noktasında itiraz var. Tüm dilekçeler üzerinde arkadaşlar çalışıyor. Yetkili arkadaşlar ve biz çalıştıktan sonra komisyondaki arkadaşlara çalışmalar iletilecek. Batı Çevre Yolu’nu düzenleme ortaklık payından teslim edeceğiz. Tarımsal alan mevcut düzenin bozulmaması noktasında uzun yıllar sonra yapılaşma ihtimali olma durumu olan yerlerde uygulama yapmayacağız. Mevcut sistem orada devam edecek. Plan, örnek bir plan ve yatay mimari. Gelecek nesil bu plan için bize teşekkür eder. Bu süreç hassasiyetle devam edecek. Samsun dinamik bir yer. Burada mülkiyet değişimleri olabilir. Burada mülkiyet değişimlerinden kimseye ayrıcalık tanınmaz. Bu mülkiyet değişimleri ihtimalini öngörerek plan çalışması başlamadan plan yapacağımız alanları ilan ettik. İlan ettik ki satan da ona göre satsın. Zaten katlara itiraz var, bir kısım plan dışı olsun diyen var, plan içinde kalsın diyenler var. Planın esasına çok büyük bir itiraz yok. Tüm itirazlar tek tek değerlendirilecek.”

Meclis toplantısı, gündemdeki maddelerin karara bağlanmasının ardından sona erdi.

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