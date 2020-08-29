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Başkan Demir kentsel dönüşüme ve Toybelen’e tarih verdi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR.

Politika 29.08.2020, 18:06
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Başkan Demir kentsel dönüşüme ve Toybelen’e tarih verdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “24 Eylül’de 700 konut Kıranköy 1. Etap, 26 Eylül’de 700 konut Kıranköy 2. Etap ve 28 Eylül’de 1500 dükkanlı Toybelen’in ihalesini yapıyoruz” dedi.

AK Parti İlkadım İlçe 5. Olağan Kongresi Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kongrede, yürütülen projeler hakkında bir konuşma yaptı. Alt yapı projelerinin son durumları hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “5 yılda bütün kırsal alt yapıyı bitireceğiz, demiştik. Yollar dahil, içme suları da dahil şu anda hedefin önündeyiz. Birçok ilçemizde önümüzdeki sene alt yapıyı bitiriyoruz. Bir kısım ilçelerimizde 2021-2022 yılında ve en geç 2023 yılında tüm alt yapıyı 950 mahallede bitiriyoruz” diye konuştu.

İlkadım ilçesinde yürütülecek projelerden bahseden Mustafa Demir, “İlkadım’daki projelerimiz büyük çapta uygulama safhasına geldi. Projelerimizin birisi hariç tamamında ciddi bir kamulaştırma ve yargı süreçleri var. Onlar tamamlanmak üzere. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin oradaki yeri yeni projesini bitirir bitirmez hemen ihalesine çıkacağız. İlkadım’ın göbeğinde müthiş bir yaşam alanı, tarihi nostaljik Osmanlı dönemine atıf yapan güzel bir mimariyle orayı vatandaşlarımıza kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili tarih veren Başkan Demir, “Canik’te Yeni Mahalle kentsel dönüşümüne başladık. 24 Eylül’de 700 konut Kıranköy 1. Etap, 26 Eylül’de 700 konut Kıranköy 2. Etap ve 28 Eylül’de 1500 dükkanlı Toybelen’in ihalesini yapıyoruz. Hem Canik’i hem Atakum’u dolayısıyla İlkadım’ı da ciddi anlamda ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

Otopark ve yollarla ilgili çalışmalarında devam ettiğini belirten Demir şöyle devam etti:

“Subaşı’ndaki otopark projemiz bitti. Şu anda ihale şartnamesini hazırlıyoruz. 2021 yılında inşasına başlayacağız. Mekanik yapıyoruz. Anakent İş Merkezi’nin kamulaştırma çalışmasında değer tespitleri yapıldı. Projesi bitti. 153 Kent Yönetim Merkezi’nin de projesi bitti. Onu da 2021 yılında inşa edeceğiz. 100. Yıl Bulvarı’nı 2022 yılında yenileyeceğiz. Atatürk Bulvarı’nı, İsmet İnönü Bulvarı’nı Atakum da dahil Belediyeevleri Kavşağı’ndan OMÜ’ye kadar komple dijital teknoloji ve yapay zeka ile birlikte Trafik Yönetim Sistemi’ne geçiş için çalışmalarımız devam ediyor.”

Saathane Meydanı’nda yapılacak dönüşümü de anlatan Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi’ne gelirken orada bakın Saathane’nin maketini yaptık. Saathane öyle olacak. Bu yıl sonuna kadar Taşhan’ın oradaki düzenlemeyi yapıyoruz. Orayı yaya trafiğine açıyoruz. Arkasından yetiştirebilirsek oradaki köhne binaları yıkacağız. 2021 yılında inşasına başlıyoruz. Arkasında Büyük Cami’nin önündeki o alanı da işlemlerini başlatıp orayı da kamulaştırıp dahil edeceğiz. Pazar Camisi’nin önündeki binayı da alıp orayı inşallah tarihi bir Osmanlı dönemi çarşısına dönüştüreceğiz” sözlerine yer verdi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve partililer katıldı.

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