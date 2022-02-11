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Başkan Demir: “İhaleyle 4,5 milyar TL’ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL’ye mal ettik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi kurdukları tesislerle yol yapım maliyetini 3 kat düşürdüklerini belirterek, “Yapılan yolları ihale etseydik bize maliyeti 4,5 milyar TL olacaktı. Biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz için bunun bize maliyeti 1,5 milyar TL” dedi.

Politika 11.02.2022, 14:45
Başkan Demir: “İhaleyle 4,5 milyar TL’ye olacak yolu, kendi imkanlarımızla 1,5 milyar TL’ye mal ettik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi kurdukları tesislerle yol yapım maliyetini 3 kat düşürdüklerini belirterek, “Yapılan yolları ihale etseydik bize maliyeti 4,5 milyar TL olacaktı. Biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz için bunun bize maliyeti 1,5 milyar TL” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SBB TV’de yayınlanan “Hedeflerimiz Yolunda” programının konuğu oldu. Başkan Mustafa Demir, 2,5 yılda yaptıkları çalışmalara değindi. Samsun’un her geçen yıl artan nüfusuna dikkat çeken Demir, “Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız çalışmalardan biri sorunları tespit etmekti. Ekibimizle birlikte tespit, inceleme ve çalışmayı başlattık. 271 mahallenin su sorununu geçen 2,5 yılda çözdük. Kalan 130 mahallede çalışmalar devam ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla mahallerimizin tamamında su sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.

"4,5 milyar TL olacaktı, 1,5 milyar TL’ye mal ettik"

Yol çalışmalarının tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, 5 bin 200 kilometre yol ağındaki çalışmaların 3 bin 500 kilometrelik kısmının tamamlandığını ifade etti. “Çalışmaları kendi ekiplerimizle yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli malzemeyi de kendimiz üretiyoruz. Belediye kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmada ihale sistemine oranla 3 kat verimlilik sağlıyor. Yapılan yolları ihale etseydik bize maliyeti 4,5 milyar TL olacaktı. Ancak biz kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz için bunun bize maliyeti 1,5 milyar TL” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları incelemek ve vatandaşlarla buluşmak için mahalleleri ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Demir vatandaşlardan gelen geri dönüşümün kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, “Şehir şebeke sistemindeki asbestli boruların değişimi içinde harekete geçtik. Bu yıl Bafra, Çarşamba ve Terme için çalışmaları başlattık. Hedefimiz tamamını değişmek. Üstelik bu borular çok dayanıklı da değil. Bizim amacımız vatandaşa en sağlıklı hizmeti sunmak” açıklamasında bulundu.

Belediye Evleri Kavşağı artık sele teslim olmayacak

Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı’nda yaşanan sel baskınlarının önlenmesi amacıyla yapılan "Yağmur Suyu Kollektör Hattı" ile vatandaşın korkulu rüyası bitti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Canik’te uzun yıllardır vatandaşı mağdur eden, yağmur suları nedeniyle oluşan sel ve su baskını sorununu "yağmur suyu kollektör hattı” projesi ile çözdü. 10 milyonluk yatırım olan proje Canik halkı tarafında da yakından takip edildi. Toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hatlarının döşendiği bölgede uzun vadede aynı sorunun bir daha meydana gelmemesi için geniş çaplı betonarme borular kullanıldı.

“Mağduriyetimiz bitti mutluyuz”

Yıllardır çektikleri çilenin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışma ile sona erdiğini ifade eden Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Cevdet Dursun, "Her yağmur yağdığında ana yol üzerinde büyük bir su birikintisi oluyordu. 10 dakikalık sağanak yağışla ulaşım felç oluyordu. Bu mağduriyeti sürekli yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mutafa Demir göreve gelince bizimle yaptığı ilk toplantıda bu mağduriyetin giderileceği sözünü vermişti. Sözünü de tutu. Yapılan yatırım sonrasında sağanak yağışlarda mağduriyetin tekrarlamadığını gördük. Çok şükür bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

8 yıldır Belediye Evleri Mahallesi’nde ikamet eden Musa Özübek, "Öncesinde Belediye Evleri Kavşağı’nda her yağmurda su baskını korkusu yaşıyorduk. Çalışma yapıldı, sorun çözüldü. Şu an gayet iyi. Mağduriyeti bitirdiği için başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tek arzumuz hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam sürmesi”

“Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kentte yaşaması için” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de şunları kaydetti:

“Sadece Canik’te değil. 17 ilçemizin altyapı sorunlarını gidermek adına tüm ekiplerimiz sahada. Tüm derdimiz Samsun’da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek. Samsun’un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi.”

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