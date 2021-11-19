Başkan Demir: “Bizde sertlik yok disiplin var, çok çalışma var”

Millet Bahçesi’ndeki Hanımlar Lokali’ni ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediye sizlere hizmet için var. Biz sizlere hizmetkarız. Seçimlerde benim için ‘sert’ dediler. Hanım kardeşlerim, bizde sertlik yok disiplin var, çok çalışma var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Canik ilçesi Millet Bahçesi’nde yapılan Hanımlar Lokali’ni ziyaret eden Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüm projelerinden, ulaşım ve alt yapı projelerine varıncaya kadar Canik’i adım adım geleceğe hazırladıklarını söyledi. Başkan Demir, Millet Bahçesi içerisine açılan Hanımlar Lokali’nin hayırlı olmasını dileyerek kadınlara şöyle seslendi:

“Öğrenme hevesinizden geri durmayın, kendinizi geliştirmeye devam edin. Yaşım geçti demeyin, yeni şeyler öğrenmek için çabalayın. Öğrenmenin yaşı yoktur. Okuma yazma veya dikiş nakış eğitimleri fark etmez, siz becerilerinizi geliştirin. Belediye ile ilgili beklentilerinizi bize her zaman iletin. Belediye sizlere hizmet için var. Biz sizlere hizmetkarız. Benim için sert mizaçlı diyorlar. Hanım kardeşlerim biz de sertlik yok disiplin var. Çok çalışma var."

Kadınlarla birlikte el işi de yapan Başkan Demir, lokalde verilen kurs sayılarının artırılması için de talimat verdi.

Başkan Demir çiftlik esnafıyla buluştu

Başkan Demir, Çiftlik Caddesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihat Karahan ve dernek üyeleriyle de bir araya geldi. Buluşmada Çiftlik Caddesi esnaflarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldikleri günden bu yana esnafı desteklemeye yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyesi ve esnaflar birbirine destek olmalı. Burası çok önemli bir caddedir. Bölgenin caddelik hüviyetinin devam edebilmesi için en önemli sorumluluk Çiftlik esnafınındır. Burada yaptığımız çalışmalarla önce trafiğe açarak Samsunumuzun en güzide merkezlerinden biri olan Çiftlik Caddemizdeki trafik akışını daha konforlu bir hale getirdik. Bundan sonra burayı korumak ve kollamak esnaflarımızındır" diye konuştu.

Taleplere anında cevap

Esnaflardan gelen şikayet ve talepleri anında değerlendirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Çiftlik Caddesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihat Karahan ve dernek üyeleri ise Başkan Demir’e caddedeki esnaflar olarak yaşadıkları sorunları anlattı.