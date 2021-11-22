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Başkan Demir: “Batı Çevre Yolu gelecek yıl ihale edilecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Batı Çevre Yolu’nun gelecek yıl ihale edileceğini açıklayarak, “Atakum bambaşka bir vizyona doğru yürüyecek” dedi.

Politika 22.11.2021, 15:38
Başkan Demir: “Batı Çevre Yolu gelecek yıl ihale edilecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Batı Çevre Yolu’nun gelecek yıl ihale edileceğini açıklayarak, “Atakum bambaşka bir vizyona doğru yürüyecek” dedi.

2024 yılına yetiştireceklerini ifade ettikleri 946 mahallenin alt yapı yatırımlarını 2022 yılı sonunda bitireceklerini dile getiren Başkan Demir, “Yol yatırımlarımızı genişleterek ve kaliteli bir şekilde yapıyoruz. SASKİ ile ilgili de Atakum’da çok ciddi çalışma yaptık. 19 Mayıs’a kadar yolun altındaki tüm altyapıyı bitiriyoruz. Şimdi yolun üstüne de başladık. Önümüzdeki seçimden sonra da tüm altyapıyı bitireceğiz, bütün imar yollarını da açacağız. Önce sathi kaplama yapacağız, zemin iyice sağlamlaştıktan sonra da asfalt dökeceğiz” diye konuştu.

Enerji maliyeti yüzde 35 düşecek

19 Mayıs ilçesindeki atık su arıtma tesisini büyüttüklerini kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Batı Park’ın solunda yeni bir teknoloji ile atık su arıtma tesisi yapacağız. Atakum kısmını hiçbir kirliliğe ve kokuya sebebiyet vermeden orada toplayacağız. Böylelikle enerji maliyetlerini de yüzde 35 civarında düşüreceğiz. Pompalarda ileri biyolojik arıtma tesisine basıyoruz. Orada arıtıp yine pompalarla denize deşarj ediyoruz. Dolayısıyla bu sorunu kalıcı ve nitelikli bir şekilde çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Demir açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Atakum’da imar yollarına ciddi bir şekilde girdik. Toybelen bitmek üzere. Kamalı’daki bulvarı da önümüzdeki sene açıyoruz. Trafiği ciddi şekilde yukarıya alacak bu bulvarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama Toybelen’in bitmesini beklememiz gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na çok güzel bir proje hazırladık. Genişliğini 40 metreye çıkarıyoruz. AFAD kavşağını üstten, tepeyi de alttan geçiyoruz. Projeyi 1,5 sene önce bitirdik. Ulaştırma Bakanımız geldi. Orayı birlikte inceledik. Sağlıklı bir çözüm önerisi de geldi. Karayolları bir çalışma başlattığında biz de projenin inşasına başlayacağız. Bittiğinde bulvar şimdiki trafiğin 2 katını taşıyacak hale gelecek. Trafik de büyük ölçüde rahatlayacak.”

Plansız bütün alanları plana aldıklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bununla birlikte Batı Çevre Yolu da milletvekillerimizin desteği ile önümüzdeki sene ihale edilince Atakum bambaşka bir vizyona doğru yürüyecek. Yatay mimariyi de gerçekleştirip çocuklarımıza ve torunlarımıza da bambaşka bir Türkiye’yi, Samsun’u ve Atakum’u bırakmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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