Başkan Demir: “Akıl başta, can tende oldukça Samsun için çalışmaya devam edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Allah, bu kadroya şehre hizmet etmeyi nasip etmiş. Bu bilinçle çalışmaya akıl başta, can tende oldukça inşallah devam edeceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Açılış Toplantısı’na başkanlık etti. Böbreğinde bir tümör olduğunu belirten Başkan Demir, sağlık durumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

“Akıl başta, can tende oldukça Samsun için çalışmaya devam edeceğiz”

Tüm gücü ve gayretiyle Samsun’a hizmet edeceğini ifade eden Mustafa Demir, “Temmuz ayındaki meclis açılışına hastalığımı öğrenmiş olarak gelmiştim. Daha sonra Ankara süreci başladı ve ilk tedaviyi aldım. Bugün de Samsun’da işimizin başındayız. Böbrek kaynaklı bir tümör tespiti var. Tedaviye uygun bir hastalık olduğunu söylediler. 15 günde bir ilaç alımı söz konusu olacak. Tedavimiz o şekilde devam edecek. Ömrü, Rabbimiz verdikçe yaşayacağız. İmtihan olmaya devam edeceğiz. Samsun güzel bir şehir. Türkiye, dünyada çok hatırı sayılır bir yere doğru ilerliyor. Bu ülkenin geleceğinde de bu şehir çok önemli. Bölgenin merkezi konumundayız. 8-10 milyonluk bir nüfusa hitap ediyoruz. Buna uygun ilk organizasyonu da 30 Ağustos-4 Eylül’de TEKNOFEST ile yaşayacağız. Allah, bu şehre birçok şeyi bahşetti. Bütün bölgenin özelliklerini bünyesinde taşıyan, bunu geleceğe taşıyan çok enfes bir şehir. Biz de böyle bir şehrin meclisiyiz. Hepimiz bu bilinçle çalışmalıyız. Samsun, yeni bir dokunuşu hemen gösteren bir şehir. Bir mahallede ufak bir güzel dokunuş, şehri güzelleştiriyor. İnsanların hayatını özel hale getiriyor. Yatayda fevkalade, birbirini anlayan, kendini fark etmiş, özgüvenli bir şehrin insanlarıyız. Allah, bu kadroya da şehre hizmet etmeyi nasip etmiş. Bu bilinçle çalışmaya akıl başta, can tende oldukça inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.

“TEKNOFEST’e 21 gün kaldı”

TEKNOFEST 2022’nin Samsun’da yapılacak finallerine kısa bir süre kaldığının altını çizen Başkan Demir, “TEKNOFEST’e çok az kaldı. 21 gün kaldı. Atatürk Bulvarı akıllı şehir uygulamaları sona yaklaştı. Atatürk Bulvarı’ndaki kaplama yarın tamamlanmış olacak. İyi bir tasarım, iyi bir dizayn, işi gereğine uygun yapmak ne kadar fark ediyor. Temizliğinden, özgüveninden ana arterlere bakın. Bu işlemler Allah nasip ederse arka arterlere doğru da şekillenip, yayılarak devam edecek. İlçelerimizde de dahil en ücra köşelere kadar devam edecek. Bu konuda çok yol kat ettik” şeklinde konuştu.

2022 yılı bütçesine 1 milyar 295 milyon TL’lik ek bütçe

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme alınan 44 madde, daha geniş çerçeveli görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Aralarında Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı mali bütçesine ‘1 milyar 295 milyon TL’lik ek bütçe ilavesi’ teklifinin de yer aldığı maddeler komisyonda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak.