Başkan Demir: "2023 yılı yepyeni beklentilere gebe”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılının yepyeni beklentilere gebe olduğunu belirterek, “Samsun’un 2022-2023 yılı bütçesi, 2024 yılında ulaşmak istediğimiz bütçe büyüklüğünün ve performansının çok çok üzerine bizi taşıyor. Her kesimle ilgili projeleri hayata geçirme imkanına kavuştuk” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı ilk oturumu Başkan Mustafa Demir yönetiminde, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 54 gündem maddesi oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.

"2023 yılı yepyeni beklentilere gebe”

Başkan Mustafa Demir, toplantıya ilk olarak babasını kaybeden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye başsağlığında bulunarak başladı. Demir, "2023 yılı yepyeni beklentilere gebedir. Seçim yılıdır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri vardır. Bizim de 2024’e giderken son tam yılımızdır. 2024 yılında da yerel seçimler icra edilecektir. Samsun’un şu ana kadar 2022-2023 yılı bütçesi, 2024 yılında ulaşmak istediğimiz bütçe büyüklüğünün ve performansının çok çok üzerine bizi taşıyor. Her bir kesimle ilgili projeleri hayata geçirme imkanına kavuştuk. Vizyon projeler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Bu dönem yerel yönetimler tarihinde Samsun’a bambaşka bir dönemin başlangıcı olarak geçeceğinin ümidindeyim" diye konuştu.

"Toybelen ve Canik’e yeni sahalar yapılacak"

Toybelen ve Canik ilçelerine yeni sahaların yapılacağını ifade eden Başkan Demir, "Panorama Müzesi’nin olduğu yer tahsisinden içeriğini değiştirerek oraya çok ciddi bir proje hazırlığımız vardır. İnşallah onu da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı protokolü kapsamında ihale ettiğimiz spor salonu inşaatı başlamıştır. Temel atma törenine inşallah Gençlik ve Spor Bakanımızı davet edeceğiz. Bir sahamızı tamamlamıştık. Diğer sahalarımız da şuanda ihale aşamasındadır. Toybelen ve Canik bölgesinde FİFA ölçülerine uygun, resmi maçların oynanabileceği sahalar yapılacak" diye konuştu.

"Samsun’un 80 kilometresi projelendirilecek"

Projelerden bahseden Başkan Demir şunları söyledi:

"Costal’dan Yeşilırmak’ın döküldüğü alana kadar, Omtel’den de Kuş Cenneti’nin olduğu alana kadar bir uygulama çalışması projesi başladı. Böylece Samsun’un 80 kilometresi projelendirilmiş olacak. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin restorasyon projesi planı için ihaleye çıkacağız. İnşallah aralık ayının sonuna doğru ihale etmiş oluruz diye düşünüyoruz."