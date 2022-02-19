banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Başkan Demir: "110 kavşağı TEKNOFEST’e yetiştireceğiz"

Samsun’da ‘akıllı kavşak’ uygulamasının trafikte yüzde 50’den fazla rahatlama sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "110 kavşağı TEKNOFEST’e yetiştireceğiz. Yaklaşık 30 kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor" dedi.

Politika 19.02.2022, 17:22
Başkan Demir: "110 kavşağı TEKNOFEST’e yetiştireceğiz"

Samsun’da ‘akıllı kavşak’ uygulamasının trafikte yüzde 50’den fazla rahatlama sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "110 kavşağı TEKNOFEST’e yetiştireceğiz. Yaklaşık 30 kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor" dedi.

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ASELSAN ile trafik konusunda proje imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kavşakları akıllı kavşağa dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka aracılığıyla kamara sistemi üzerinden yönetilen sistemler araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki araçlara geçiş önceliği veriyor. Başkan Mustafa Demir ise akıllı kavşak sayesinde Samsun’un trafik akışında yüzde 52 ile 60 arasında rahatlama olacağını öngördüklerini söyledi.

"Kavşaklar tamamlandığında Samsun’daki trafik akışında rahatlama olacak"

Akıllı kavşak projesiyle ilgili bilgi aktaran Başkan Demir, "Samsun 70’li, 80’li, 90’lı yıllarda çok hızlı göç aldı. Şu anda da bizim kırsal nüfusumuz yüzde 10’lara kadar düştü. Şehirde ciddi anlamda trafik ve otopark problemi var. Samsun denize yatay yapılaştığı için Atatürk Bulvarı gibi ana bir aksımız var. Bütün yatay trafik buradan çalışıyor. Çarşamba Havaalanı’ndan tutalım, 19 Mayıs’a kadar yaklaşık 80 kilometrelik bir alanda. Bizim akıllı şehir uygulamaları kapsamında vizyon sahibi bir projeyi Türkiye’de en kapsamlı şekilde Samsun’da uygulamaya başladık. 110 tane kavşağı yapay zeka ile yönetilen 360 derecelik dönüş ve görüşe sahip tek kamera sistemiyle ‘adaptif kavşak’ diye ifade ettiğimiz projenin çalışmalarına başladık. Yaklaşık 30 tane kavşağı dönüştürdük. Şu anda dönüştürdüğümüz kavşaklar hafıza kaydı yapıyor. 110 kavşağı inşallah TEKNOFEST’e yetiştireceğiz. Kavşaklar tamamlandığında Samsun’daki trafik akışında rahatlama olacak. Bizim simülasyonlara göre bu oran yüzde 52-60 arasında gözüküyor. Tabii, oranının yanılma payı var. En az rahatlamanın olduğu kavşak yüzde 64 rahatladı. Bunu yüzde 70’e çıkaranlar var" diye konuştu.

"Danıştay bizi haklı çıkardı"

ALO 153 Çözüm Merkezi ile Toplu Ulaşım Transfer Merkezi inşaatlarındaki son durumu değerlendiren Başkan Demir, "Büyükşehir Meclisimizde karar almıştık. Bunlar özellikle kentsel hizmet dokusunu inşa edilen bir yapıdır. Ticari bir yapı değildir. Bölge İdare Mahkemesi’nden, bizim yaptığımız planla ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Biz gerekli tedbirleri aldık. Meclisimizden mahkeme kararını uygulayacak bir karar geçirdik. Bu arada şahsımla ilgili Danıştay’a ‘yetkilerini yasal olmayacak şekilde kullandığım’ iddiasıyla şikayette bulunulmuş. Danıştay’dan karar çıktı. Aynen o yasada belirtilen yönetmelikte statüler sayılmış ve ‘bizim yaptığımız yapının o statülere girdiğine, tamamen kararın yerinde olduğuna’ dair Danıştay’dan karar çıktı. Biz o plan değişikliğini yargı kararına göre yaptık ancak şahsımla ilgili Danıştay’a yapılan müracaatta tamamen bizim yaptığımızın doğru olduğuna dair çok net ifadelerle karar çıkmış oldu. Bizim oradaki hem ALO 153 Çözüm Merkezimiz hem de Toplu Ulaşım Transfer Merkezimiz, Danıştay kararı ile bir kez daha tescil edilmiş oldu" şeklinde konuştu.

"Yasalara uygun hareket ediyoruz”

Yaptıkları projelerden bazılarının yargı kararlarına takılmasıyla ilgili de konuşan Mustafa Demir şunları kaydetti:

"Yargı kararları ile çalışmalarımız engelleniyor’ demek istemiyorum. Bu durumu sosyal medya, basına yansıma olarak yorumlamak lazım. Çok sayıda çalışma yapıyoruz. 100’ün üzerinde çalışma yapıyoruz. 3-5 tanesinde bunlar ortaya çıkıyor. Neticesinde biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Mahkemelerin aldığı kararlar da gerçekten bize katkı sağlarsa onu ders alıyoruz. Yargı kararlarını kesinlikle uyguluyoruz. Akabinde yine dönüyor, dolaşıyor bizim aldığımız kararın doğru olduğu ortaya çıkıyor. Mahkemelerin kararlarını biz yerine getiririz ama eleştirme hakkımız da var. Neticesinde yargı da kişilere bağlı değildir. Üst mahkemesi var. Bölge mahkemesi var. Bizim yargı kararlarını uygularken yetkili olduğumuz meclisimiz var. Dolayısıyla biz yasalara uygun hareket ediyoruz. Bununla ilgili mesela odaların hemen hemen her şeye itiraz etmesi, her şeyi yargıya götürmesi diğer Anadolu’daki şehirlerde çok sıkça olan bir şey değil. Vizyonu olan projeler yapıyoruz. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacak olduğu bu şehre hizmet etme, geleceğe taşıma anlayışla çalışıyoruz."

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 24 22
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Villarreal 25 39
5. Barcelona 23 39
6. Atletico Madrid 24 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14