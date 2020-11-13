Başkan Böcek, Hacıarifoğlu’nu görevden aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer ile ‘yetki’ tartışması yaşayan Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu görevden aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ve 65 gün sonra yoğun bakımdan normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i, öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Böcek, yazılı talimatıyla Başkan Vekili olarak görev yapan Mehmet Hacıarifoğlu’nun vekaletini sonlandırdı. Başkan Böcek, yerine ilk 10 gün CHP’li meclis üyesi Oktay Başaran’ı tayin eterken 10 gün sonunda göreve dönünceye kadar yine CHP’li meclis üyesi Büşra Özdemir tarafından vekaletin yürütülmesine karar verdi. Böcek’in bu kararı özel kalem müdürlüğü aracılığıyla tüm birimlere iletildi.