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Başkan Arısoy: “Rezerv konutların satılması söz konusu değil”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçenin kentsel dönüşümde kullanılmak üzere inşa ettiği rezerv konutların satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek “Bakanlığımızın ilçemizde inşa ettiği 260 adet rezerv konut, Zeytinburnu’nda dönüşüm bekleyen 260 konuta çözüm olacaktır” dedi.

Politika 08.01.2022, 12:17
Başkan Arısoy: “Rezerv konutların satılması söz konusu değil”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçenin kentsel dönüşümde kullanılmak üzere inşa ettiği rezerv konutların satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek “Bakanlığımızın ilçemizde inşa ettiği 260 adet rezerv konut, Zeytinburnu’nda dönüşüm bekleyen 260 konuta çözüm olacaktır” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşların istek ve önerilerini dinlediği ‘Başkanla Akşam Çayı Programı’nın bu haftaki durağı Seyitnizam Mahallesi oldu. Mikrofonun mahalle sakinlerinde olduğu programda, Başkan Arısoy kendisine yöneltilen tüm soruları tek tek not alarak cevapladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Zeytinburnu’nda inşa ettiği rezerv konutların satılacağı söylentileri üzerine bir açıklama yapan Başkan Arısoy, “Rezerv konutların satılması gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bu konutlar ilçemizdeki başka alanların kentsel dönüşümüne katkı sağlamak için kullanılacaktır.” dedi.

“Rezerv konutlar ilçemizin başka alanlarındaki dönüşüm için kullanılacak”

Kentsel dönüşümün Zeytinburnu’nun 20 yıllık sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Arısoy, ilçede dönüşen her binanın Zeytinburnu sakinleri için hayati bir önem arz ettiğini, dolayısıyla Bakanlık kanalıyla inşa edilen yapıların satılması gibi bir durumun mümkün olmadığını, bu konutların ancak başka dönüşüm projelerinde takas şeklinde kullanılabileceğinin altını çizdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Zeytinburnu’nda 260 konuttan oluşan yeni yapı stokunun, ilçenin başka bir bölgesindeki kentsel dönüşüm projesinde kullanılacağını ilk günden itibaren dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Arısoy, “Rezerv konutlar, Veliefendi Mahalle’mizdeki İşçi Blokları’nın kentsel dönüşümü için maliklere takas teklifi olarak sunuldu. Kendilerine Ocak ayı sonuna kadar bir süre verdik. Teklifimiz ise şu şekilde oldu; Hemşehrilerimizin mevcut konutlarına bir değer biçildi, aynı şekilde rezerv konutlara da bir değer biçildi. Her bir daire sahibine kendi evine karşılık benzer özelliklerde daire önerisinde bulunduk. Arada oluşan farkı ise TOKİ’nin kendi projelerinde kullandığı en uzun vadeli ödeme seçenekleriyle sunduk. Görüşmelerimiz bu ayın sonuna kadar devam edecek. Ocak ayı sonuna kadar mutabakat sağlayamazsak Bakanlıkla birlikte yeni bir yer arayışına gireceğiz.” diye konuştu.

“Zeytinburnu’nun en kıymetli yerinde 260 konut dönüşüm için kullanılıyor”

Veliefendi Mahallesi’ndeki dönüşüm sürecinde rezerv konutlarla takas teklifinin öncelikli tutulmasının nedeninin parsel kaynaklığı olduğunu ifade eden Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: Bu alan için şimdilik başka bir yerden toplu bir teklif almıyoruz. Yaklaşık 25 gün gibi bir süremiz kaldı. Neden farklı bir teklif almıyoruz? Çünkü İşçi Blokları konumu itibariyle ancak toplu bir şekilde dönüştürülebilecek bir alan. Parsel bazlı yıkıp yeniden yaptırılamıyor. Ancak toplu bir şekilde hareket edilirse, dönüşüm çözüme kavuşuyor. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda takas önceliğini Veliefendi İşçi Bloklarına verdik. Maksadımız Zeytinburnu’muzda 260 konut daha dönüşebilsin. Tek şart Bakanlığın elinde arsa kalmasıdır. Arsa kalmalı ki yeni konutlar inşa ederek, yaptığı konutların başka dönüşümlerde kullanabilsin. Bu hiçbir yerde kullanılmamış bir yöntemdir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Zeytinburnu’nun en kıymetli yerinde 260 konutu Zeytinburnu’nun başka bir yerinde dönüşüm için kullanıyor. Yani bizim için kullanıyor. Biz aracılık yapıyoruz. O nedenle bu konutların satılması gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz da zaten.”

“Seyitnizam mahallesi için verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik”

Bundan 2 yıl önce Seyitnizam Mahallesi için söz verdikleri tüm projelerin gerçekleşmiş olmasından son derece mutlu olduklarını kaydeden Başkan Arısoy, “Söz verdiğimiz üzere Seyitnizam Mahallesi’nde çok güzel işler yapıldı, bunu zaten hepiniz görüyorsunuz. Seyitnizam Bilgi Evi önündeki meydan düzenlemesini bitirdik. Akevler’in karşısındaki parkı işgalden arındırdık ve yenileyerek kullanıma açtık. Mevlana Caddesi’nin iki tarafındaki imar problemini çözdük. Verdiğimiz sözleri tutmak için dersimizi çalıştık, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.” açıklamasında bulundu.

“Tramvayın zemin altına alınması çalışması İBB’den döndü”

Seyitnizam Mahallesi’ndeki tramvay hattının zemin altına alınması husususun bu bölge için büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Arısoy, sürecin gelişimiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Tramvayın yer altına alınması bizler için çok kritik bir iş. Biz seçim döneminde bunun sözünü Binali Bey’den almıştık. İstanbul halkı başka bir tercih kullandı. Maalesef yeni yönetimin gündeminde böyle bir şey yok. Ben mevcut başkanımıza ilçemizi ziyaret ettiği dönemde bu konuyu tekraren hatırlattım. Hatta Büyükşehir belediyesi ile ilgili yapılması gereken projelerin hepsini kendisine ilettim. Projemiz Belediye Meclis kararıyla da onanmasına rağmen şimdilik herhangi bir gelişme olmadı.”

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