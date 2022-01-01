banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yılbaşı öncesi insanlar İstiklal Caddesi’ne akın etti
Yılbaşı öncesi insanlar İstiklal Caddesi’ne akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!

Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021’in son saatlerinde kimsesiz çocuklar ve barınma evinde kalan evsiz vatandaşlarla bir araya gelip onlara moral verdi. Görev başındaki emniyet güçlerini de unutmayan Başkan Aktaş, uygulama noktasındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Politika 01.01.2022, 01:11
Başkan Aktaş, yeni yıla kimsesizlerle girdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021’in son saatlerinde kimsesiz çocuklar ve barınma evinde kalan evsiz vatandaşlarla bir araya gelip onlara moral verdi. Görev başındaki emniyet güçlerini de unutmayan Başkan Aktaş, uygulama noktasındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Yoğun iş temposuna rağmen sık sık yaptığı ziyaretlerde toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yılın son saatlerini kimsesiz çocuklar ve evsiz vatandaşlara ayırdı. Başkan Aktaş’ın ilk durağı Sırameşeler Sevgi Evi oldu. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ile birlikte Sevgi Evi’ndeki kimsesiz çocuklarla bir araya gelen Başkan Aktaş, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla sohbet etti.

Oldukça keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın ikinci durağı ise Büyükşehir Belediyesi’nin Ürünlü’deki Erkek Barınma evi oldu. Kalacak yerleri olmadığı için barınma evine sığınan vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Aktaş, hem onların hayat hikayelerini dinledi hem de rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aktaş, Bursalıların rahat ve huzur içinde bir gece geçirmesi için sabaha kadar görev başında olan emniyet güçlerini de unutmadı. FSM Bulvarı FSM Camii önündeki emniyet kontrol noktasına uğrayarak burada görevli polisleri ziyaret eden Başkan Aktaş, görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar diledi.

Bir takvim yılının daha sona erdiğini ifade eden Başkan Aktaş, yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Başkan Aktaş, "İnşallah bu covid belasından kurtulduğumuz, ekonomik alanda daha yüksek aktivitenin olduğu bir sene olur. Tabi öncelikle herkese sağlık ve sıhhat diliyorum. Yılın son akşamında da Sevgi Evlerindeki çocuklarımızı ve Barınma evindeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara moral verdik, yeni yıllarını kutladık. Bizler evimizde rahat otururken, hafta sonunun keyfini yaşarken, bizim rahatımız için, huzurumuz için çaba gösteren birileri var. Onlar da emniyet güçlerimiz. Görev başındaki emniyet güçlerimizi de ziyaret ettik. Cansiperane çalışan, pandemi sürecinde evlere yardım ve desteklerin götürülmesine varana kadar her alanda emek veren polis teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı seneler diliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8