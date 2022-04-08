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Başkan Akgün’ün 2021 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci toplantısında Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün 01 Ocak 20211-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu görüşüldü.

Politika 08.04.2022, 10:13
Başkan Akgün’ün 2021 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci toplantısında Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün 01 Ocak 20211-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu görüşüldü.

Nisan ayı takviminde yer alan Kadir Gecesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı Kara Muharebeleri yıldönümü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü, Dünya Romanlar Günü ve Şehitler Haftası gibi önemli günler hakkında söz alan siyasi parti temsilcileri, grupları adına kutlama temennilerini dile getirdi.

Ek bütçe oybirliğiyle kabul edildi

Yapılan konuşmaların ardından gündemde yer alan iki madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesi olan 2022 Mali Yılı’na “Ek Bütçe” yapılması hususu oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre, Büyükçekmece Belediyesi’nin 465 milyon TL olarak kabul edilen bütçesi yüzde 66 oranında ek bütçe artışıyla 775 milyon TL olarak yeniden belirlendi. Gündemin ikinci maddesi olan Belediye Başkanı’nın 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı yasanın 56’ıncı maddesi gereğince müzakere edilerek oylandı. Meclis Başkanvekili Coşkun Tanış’ın başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde meclise bir sunum yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2021 yılında yapılan faaliyetleri anlattı.

Başkan Akgün, “Büyükçekmece koyu bittiği zaman İstanbul halkının çok fazla itibar edeceği, yoğun misafir alacak bir yer olacak” dedi. Sürekli artan fiyatlar ve istikrarsızlıklar nedeniyle hiçbir firmanın asfalt ihalesine girmediğini belirten Başkan Akgün, asfalt ihalesinin tamamlanmasının ardından da önümüzdeki günlerde ilçe genelinde bir asfaltlama seferberliği ilan edileceğini söyledi. 2022 yılı içinde en az 5 kreşin hizmete gireceğini de açıklayan Başkan Akgün hedeflerinin 7 kreş olduğunu sözlerine ekledi.

“37 binden fazla konutu yenilendik”

Büyükçekmece’nin kentsel dönüşümde İstanbul’un öncü ilçesi olduğunu ve 37 binden fazla konutun yenilendiğini hatırlatan Başkan Akgün, kentsel dönüşüm yapılırken şehir estetiğine özen gösterildiğini, trafik ve otopark sorununa yönelik çözümler üretildiğini de kaydederek; “Sokağın trafik sorunu çözülüyor. Tek bina bile yapsan otopark yapmadan olmuyor. İstanbul’un en önemli sorunlarından biri park sorunu. Şehrin siluetini değişiyor, şehrin peyzajı değişiyor. Herkes istediği gibi bahçe peyzajı yapamıyor. Hiç kimse kafasına göre binayı boyayamıyor, çatıyı istediği renkte yapamıyor. Büyükçekmece’de şehrin bir bütünüyle ele alınıp değişmesini sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

“Tarım konusunda da çok kıymetli işler yaptık”

Pandemi sürecinde torağın ve tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Akgün; “BÜTKOOP’u kurduk, son iki yıldır var. Toprakla buluşma. Mahalle bostanları, hobi bahçeleri oluşturma fikri tamamını başımıza gelen virüsten sonra oluşturduk. Vatandaşımız temiz gıdaya, temiz havaya ulaşmak istedi. Baktılar bu hastalıkla mücadelede temiz hava, temiz gıda çok önemli. Aklımıza gelen fikirleri toparladık. Mahallelerde belediye arazilerinde üretim yapmaya başladık. Celaliye bamyasının coğrafi işaret almasından, Siyez buğdayı üretilmesine kadar çok kıymetli işler yaptık” diye konuştu. Akgün, Büyükçekmece’nin spor faaliyetlerinde de İstanbul’un bir numaralı ilçesi olduğunu, hem ferdi sporcuların hem de takımların başarılarını her geçen gün daha arttırmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Akgün, Meclis’e ve emeği geçenlere teşekkür etti

Başkan Akgün’ün sunumunun ardından söz alan meclis üyeleri aleyhte ve lehte görüşlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından oylanan 2021 yılı Faaliyet Raporu oyçokluğuyla kabul edildi. Oylama sonrasında bir kez daha söz alan Başkan Akgün şunları söyledi; “Çok kıymetli Meclis Başkanı, Meclis üyesi arkadaşlar, 2021 faaliyet raporu üzerinden görüşme yapıldı, oylama yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edildi. Hepinize teşekkür ediyorum. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar doğrultusunda azami tasarruf, çok çalışma, elimizden gelenin fazlasını yapma gayretiyle 2021 yılını geride bıraktık. 2022’nin dördüncü ayına geldik. 2021’deki sıkıntının en az 3 katı yaşayacağımız bir hizmet dönemindeyiz. Gelecek sene Allah ömür verirse yine aynı şeyleri konuşacağız.”

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