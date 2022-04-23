Çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Cavit Erkılınç atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin atamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda açık bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedri Sinan Gül ve Mustafa Bakır, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Selim Boyraz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Şenol Ayyıldız, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker atandı.

Adli Tıp Kurumu’na ilişkin atamalar

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hülya Deniz Yıldırım görevden alınırken yerine Bilal Nuri Kestioğlu, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığı’na Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Nureddin Nezih Anolay, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliği’ne Uzman Doktor Ahmet Hakyemez, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliği’ne İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya, , Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıp Üyeliği’ne Doç. Dr. Yalçın Büyük atandı.

Genel müdürlüklere ilişkin atamalar

Türkiye Elektromanyetik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk, Fatih Öztürk’ten boşalan Genel Müdür Yardımcılığı’na ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Şükrü İlhan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği’ne Mustafa Turan, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Tülay Arslan görevden alınırken yerine Alper Baran, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğü’ne 11. Bölge Müdürü Hadi Bingöl, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı’na Fatih Şahin atandı.

Diğer atama ve görevden alma kararları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Malatya İl Müdürlüğü’ne Karabük İl Müdürü Galip Sökmen, Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Kemal Madenoğlu, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı’na Osman Rıza Yavuzalp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Ankara İl Müdürlüğü’ne Muhammed Polat, Türk Paten ve Marka Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Alim Polat atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı; Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ile Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç görevlerinden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Ramazan Gencan görevden alınırken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Emre Duru atandı.