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Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle Gaziantep programını iptal eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.
Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle Gaziantep programını iptal eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.
Politika 15.10.2022, 11:50
Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle Gaziantep programını iptal eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.