Bartın’daki maden kazasına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı, Resmi Gazete’de

Bartın’ın Amasra İlçesi’ndeki maden kazasına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bartın’ın Amasra İlçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, araştırma komisyonu 21 üyeden kurulacak ve komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Ayrıca komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.