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Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu

Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu.

Politika 19.10.2022, 19:13
Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu

Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu’nda bütün grupların verdiği Bartın’daki maden kazasını araştırma önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.

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