Bartın Belediye Başkanı Akın, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Bartın’da 3 dönemdir üst üste Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cemal Akın, MHP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Başkan Akın, Belediye önündeki törende yaptığı konuşmada, “Bartın’ımıza daha fazla faydalı olabilmek adına çıktığımız kutlu bir yolun başlangıcı olacak inşallah.” dedi.

2009 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, “Sizlerin teveccühü ile 3 dönem üst üste seçilerek, 14 yıl aralıksız hizmet edebilme payesini alabilmek benim onur madalyam olarak torunlarıma bırakacağım en güzel mirastır. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde bize göstermiş olduğunuz teveccüh ile Bartın Belediye Başkanlığı görevine başladık. Aynı teveccüh ve güveniniz ile 30 Mart 2014 tarihinde ikinci kez, 31 Mart 2019’da ise üçüncü kez Belediye Başkanı seçildik. O günden bugüne 14 yıl geçti. Hizmetle dolu 168 ay. İnanç ve azimle çok çalışarak, 14 yılın hakkını vererek, bugün sizlere hitap edebilmenin mutluluğunu ve gururunu taşıyorum. 14 yıl dile kolay. Kimine göre çok uzun, kimine göre çok kısa bir zaman dilimi. Bu 14 yılı Belediye Meclis Üyelerimiz ve belediye çalışanlarımız ile birlikte gece-gündüz sizlere hizmet ederek geçirdik. Bartın’ın yıllardır üzerine gidilememiş, çözümlenmesi için adım atılmamış, kangrenleşmiş sorunlarını çözdük. Çoğu zaman kendimizin bile unuttuğu birçok projeyi hayata geçirdik, Bartın’ı ilklerle tanıştırdık. Yıllarca çözümlenememiş, kangrenleşmiş çok sayıda soruna neşter vurduk. Her şeyin bir sonu var değerli dostlar. Benim Belediye Başkanlığındaki sonum, sizlere ve Bartın’ımıza daha fazla faydalı olabilmek adına çıktığımız kutlu bir yolun başlangıcı olacak inşallah. Bu kutlu yolu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle yürüyeceğimize inancım tamdır. Bartın’ımızı ve Bartın’da yaşayanları daha ileriye taşıyacak proje ve programlarımız, kendimize ve milletimize olan tam güvenimiz, azmimiz ve inancımızla Allah’ın izni ile 14 Mayıs seçimlerinde desteğinizi alarak yolumuza devam edeceğimiz inancındayız.” dedi.

Başkan Akın, Belediye binası önündeki konuşmasının ardından parti mensuplarıyla birlikte Bartın Valiliğine geçerek istifa dilekçesini sundu.