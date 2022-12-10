Bangladeş’te binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı protesto

Bangladeş’te muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) destekçileri, başkent Dakka’da gerçekleştirilen gösteride Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in istifasını talep ederek yeni seçim çağrısında bulundu.

Bangladeş’te ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) binlerce destekçisi, başkent Dakka’daki Golapbagh sahasında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriye katıldı. Binlerce BNP destekçisi, devam eden ekonomik ve siyasi krizi protesto etti. Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in istifasını isteyen muhalifler, yeni seçim çağrısında bulundu. BNP Sözcüsü Zahiruddin Swapan, "Ana talebimiz Şeyh Hasina’nın istifa etmesi, parlamentonun feshedilmesi ve tarafsız bir geçici hükümetin kurularak özgür ve adil bir seçim yapılmasına izin verilmesidir" dedi.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Muhalefetin gösterisi öncesinde güvenliğin sağlanması için 34 bin polis görevlendirildi. Şehir merkezine giden yollarda kontrol noktaları kuruldu. Dakka polis sözcüsü Faruq Ahmed, gösterinin barışçıl geçtiğini, ancak SWAT ekipleri, terörle mücadele birimleri ve köpek timlerinin hazır durumda olduğunu belirtti.

Perşembe günkü BNP mitinginde 1 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, başkent Dakka’da geçtiğimiz perşembe günü BNP’nin gerçekleştirdiği mitingde polis ve parti destekçileri arasında arbede yaşanmıştı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanırken, parti destekçileri de polis taş atarak karşılık vermişti. Çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Bazı parti yetkilileri de gözaltına alınmıştı.

Ülkede 30 Kasım’dan bu yana ana muhalefet partisinin 2 binden fazla destekçisi gözaltına alındı. Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, Bangladeş’teki siyasi durum ve insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeli olduklarını belirtiyor. Ülkede son aylarda ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri ve akaryakıta yapılan zamların ardından da hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Başbakan Vecid ise istifa çağrılarını reddediyor.