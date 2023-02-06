Balkanlar’dan Türkiye’ye destek ve dayanışma mesajları

Balkan ülkeleri liderleri Türkiye’de büyük can ve mal kaybına neden olan deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayınladı.

Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye destek ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Balkan ülkeleri liderleri de depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yardıma hazır olduklarını açıkladı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj sosyal medya üzerinden yayınladığı taziye mesajında, “Bu sabah Türkiye ve Suriye’yi etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Ben ve Arnavutlar, bu korkunç trajediden etkilenenler ve aileleri ile sevdiklerini kaybedenlerin yanındayız. İçten taziyelerimiz, düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle” diye yazdı.

"Kurtarma ekibi bugün Türkiye’ye gidecek"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Bir kurtarma ekibi bugün Türkiye’ye gidecek” açıklamasında bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, “Kurbanların aileleri, Türk halkı ve Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu yorucu zamanda Sırbistan yanınızda ve gerekli her yardımı sağlamaya hazır durumdadır” dedi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, “Türkiye’de yaşanan korkunç depremin ardından bu zor anlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, "Şahsım ve Kuzey Makedonya halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem nedeniyle dehşete kapıldığını ifade ederek Karadağ halkının duygu ve düşüncelerinin kurbanların aileleri ve yaralılar ile birlikte olduğunu ifade etti. Djukanovic, “Dostumuz ve müttefikimiz Recep Tayyip Erdoğan’a en derin taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” sözlerine yer verdi.

“Türkiye ile dayanışma halindeyiz”

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajı, "Şahsım ve Bakanlar Konseyi adına hayatını kaybedenlerin yakınları ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bosna Hersek sizinle, dostunuz olarak her daim destek olmaya hazırız" dedi. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ise mesajında, "Depremin neden olduğu can kayıpları dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Türk halkının yanındayız, elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, şiddetli sarsıntı nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Plenkovic, “Türkiye ile dayanışma halindeyiz” diye yazdı.

Bosna Hersek’ten özel ekip

Bosna Hersek’i oluşturan iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu’na bağlı Dağ Arama Kurtarma Hizmeti, operasyonlara katılmak üzere Türkiye’ye yardım teklifinde bulundu. Yaklaşık 50 kişiden oluşacak arama kurtarma ekibinin bugün Türkiye’ye hareket edebileceği duyuruldu. Bosna Hersek merkezli yardım kuruluşu Pomozi.ba da Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenlere yardım amacıyla bir yardım kampanyası başlattı.

“Kosova devleti, Türkiye’ye yardım sunmaya hazır”

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova devleti olarak bu zor anlarda Türkiye’ye yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Kurti, “Bu sabah meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye halkına, kurbanların ailelerine ve aniden evsiz kalanlara en içten taziyelerimi sunuyorum. Kosova Cumhuriyeti bu zor anda yardıma hazır” dedi.