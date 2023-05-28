Balkan liderlerinden Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı

Balkan ülkelerinin liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Türkiye’deki seçimlerin yakından takip edildiği Balkanlar’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi geniş yankı bulurken, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Arnavutluk’tan önemli isimlerin tebrik mesajları gecikmedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gönderdiği tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görevini başarılı bir şekilde ifa etme temennisinde bulundu. Vucic mesajında özellikle küresel sorunların yaşandığı sıkıntılı yılların ardından elde edilen zaferin büyük sorumluluklar taşıdığını anımsatarak, “Sırbistan halkı ve şahsım adına en içten tebriklerimi sunuyor, bu görev sürenizde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın refahı için çalışmaya devam etmenizi diliyorum” dedi.

Sırbistan’dan Erdoğan’a davet

Türkiye’nin Sırbistan için yalnızca ekonomi ve ikili ilişkiler anlamında değil uluslararası siyasi arenada da önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Vucic, Sırbistan’ın Batı Balkanlar’daki güvenilir ve güçlü bir ortak olarak Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan’ı Sırbistan’a davet eden Vucic, Türk ve Sırp halkı için birlikte daha güzel bir gelecek inşa etme çağrısında bulundu.

“Bu tarihi zafer yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için önemli”

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ı yürekten tebrik ettiklerini belirterek, “Siz Türkiye’yi yeni başarılara götürmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kosova ve Türkiye arasındaki ortaklık güçlenerek devam etsin” ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ise gönderdiği tebrik mesajında, Erdoğan’ın zaferinin, izlediği başarılı siyaset ve Türkiye’yi güçlendirmek adına ilerlediği gelişim ve refah yolunun bir sonucu olduğunu söyledi. Türk halkının, seçimini, ekonomik gelişim, toplumsal refah ve bölgesel istikrardan yana kullandığını anımsatan Cvijanovic, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin gelişerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) Başkanı Milorad Dodik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milyonlarca seçmenin oyunu, umudunu ve güvenini Erdoğan’dan yana kullandığını anımsatarak, “Bu tarihi zafer yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için önemli” dedi.

“Güçlü bir Türkiye, Bosna Hersek halkı için bir dayanak niteliğindedir”

Boşnakların en büyük siyasi partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Erdoğan, sevgili kardeşim, Türkiye’deki seçimlerde elde ettiğiniz zafer nedeniyle tebriklerimi sunarım. Halkınızın size verdiği destekle elde ettiğiniz büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının doğru yolda ilerlemesini sağladığınızın göstergelerinden biridir. Sizin liderliğinizde, siyasi anlamda istikrarlı, ekonomik ve askeri anlamda güçlü bir Türkiye, Bosna Hersek halkı için bir dayanak niteliğindedir. Bu nedenle, zaferiniz yalnızca Türk halkını değil, Bosna Herseklileri de mutlu etmiştir.”

Rama: “Zaferiniz için tebrik ederim Başkan”

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafını paylaşarak, “Zaferiniz için tebrik ederim Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

Karadağ’ın Eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise, bir kez daha cumhurbaşkanlığına seçilen Erdoğan’ı yürekten tebrik ederek, Türkiye’nin istikrarının, Balkanlar ve Avrupa için büyük önem arz ettiğini ifade etti.