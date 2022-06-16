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Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Politika 16.06.2022, 13:17
Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Savunma Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının ardından bakanlar bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve çok sayıda bakan fotoğrafta yer aldı.

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