Bakanlar Soylu ve Özer 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü programına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uluslararası Göçmenler Günü Programı’na katıldı. Programda göçmenlere hitap eden Bakan Soylu, “Anadolu coğrafyasının bayraktarlığını yapan Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyuyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Avrupa Birliği iş birliği ile düzenlenen ‘18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’ programı Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü katıldı. Birleşmiş Milletlerce ilan edilen ‘18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Ankara’da bir otelde düzenlenen program da ‘Her göç bir hikayedir’ etiketi ile gerçekleştirildi. Programa Türkiye’de yaşayan çok sayıda göçmen katıldı. Ayrıca farklı kültürleri yansıtmak amacıyla çeşitli ülkelerden stantlar açıldı. Soylu ve Özer açılan stantları tek tek gezdi.

“Anadolu coğrafyasının bayraktarlığını yapan Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyuyoruz”

Programda konuşan İçişleri Bakan Soylu, birlikteliğin en büyük güç olduğunu dile getirerek, “Biz bu çizgiyi kendimize bir yaşam biçimi bir hayat çizgisi olarak görmeliyiz. Birlik içerisinde olursak onunda mükafatını alırız. Hiçbir siyaset düşünmeden siyasi bütün baskılara göğüs geren kendi inancının ne olduğunu bilerek, şu salondaki insanların tamamını dili, ırkı, mezhebi hiçbir şekilde ayırmadan kucaklayan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu herkese rağmen, her şeye rağmen Anadolu coğrafyasının bayraktarlığını yapan, insanlığın bayraktarlığını yapan Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyuyoruz, şükran duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Herkesin hikayesine sahip çıkacağız”

Bir Müslüman için en büyük ödülün kardeşinin duası olduğunu dile getiren Soylu, “Burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Dünya tarihine imza atıyoruz. İmzamızdan vazgeçmeyeceğiz, herkesin hikayesine de sahip çıkacağız. Türkiye bu hikayede de büyük adımlar atmaktadır. Dünden daha güçlüyüz, inanıyoruz ki yarında bugünden daha güçlü olacağız. Hep birlikte insanlık güçlü olacak ve insanlığa hep beraber sarılacağız” diye konuştu.

“Şu anda Türkiye’de 1 milyona yakın göçmen eğitim görmektedir”

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer ise göçmen statüsünde bulunan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte eğitim aldığını dile getirerek, “Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle genç nüfusun çok büyük oran teşkil etmesi nedeniyle o çocuklarımızı eğitimle buluşturmak için öncelikle geçici eğitim merkezlerinde, 2014 yılından itibaren ise geçici eğitim merkezlerini kapatarak eğitim öğretimin tüm kademelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte eğitim alma imkanını sağlamıştır. Şu anda Türkiye’de 1 milyona yakın göçmen eğitim görmektedir. Dünyada hiçbir eğitim sisteminde bu kadar öğrenciye yer verilmemiştir” şeklinde konuştu.

“Entegrasyonu anahtarı bu ülkenin dilini öğrenmekten geçmektedir”

Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi Programı (SUYE) çerçevesinde 1 milyon 134 bin 971 geçici koruma altındaki Suriyeliye erişerek sosyal yaşam kursu verildiğini belirten Özer şöyle devam etti:

“2023 yılındaki hedefimiz; sadece Suriyeliler değil Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, Göç İdaresi Başkanlığı ile geçici koruma altında yaşayan tüm yabancılara SUYE çerçevesinde eğitim verecektir. Bu eğitimlerin en başında Türkçe eğitimi gelmektedir. Çünkü entegrasyonu anahtarı bu ülkenin dilini öğrenmekten geçmektedir. Onunla ilgili de İçişleri Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde süreçleri başarılı bir şekilde yürüteceğiz.”

Konuşmaların ardından Bakanlar Soylu ve Özer, göçmen statüsündeki kişilere sertifika takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekindi.