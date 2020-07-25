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Bakanı Soylu’nun başkanlık ettiği Mersin’deki güvenlik toplantısı sona erdi
MERSİN'DE İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN BAŞKANLIK ETTİĞİ GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ.
Politika 25.07.2020, 20:57
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Mersin’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlık ettiği güvenlik toplantısı sona erdi.
Merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi’ndeki yeni valilik binasında akşam saatlerinde başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Necip Çarıkçıoğlu ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, Bakan Soylu yetkililerden bilgi aldı.
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