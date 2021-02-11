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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıkladıkları milli uzay programı ile astronotların kadın olup olmayacağını konuştukları bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

Politika 11.02.2021, 12:33
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıkladıkları milli uzay programı ile astronotların kadın olup olmayacağını konuştukları bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ nedeniyle Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Bakan Selçuk, Türkiye’nin en önde gelen bilim merkezlerinden birisinde olduğunu ifade ederek, “Burada kadınlarımızın ve genç kızlarımızın hem bilimde hem de teknolojide olan başarılarını konuşmak için buradayız hem de geleceğe dair yapacaklarını konuşmak anlamında... Bugün aylardan Şubat, aynı zamanda bugün Özgecan Aslan’ın da vefatının 6’ıncı yıldönümü. 19 yaşında hayatının baharında hunharca katledilen Özgecan Aslan’ı da rahmetle anıyoruz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki artık kadın cinayetlerinden, kadına karşı şiddetten konuşmayalım. Kadınlarımızın bilimde, sanatta, sporda, eğitimde nerelere geldiğini konuşalım” dedi.

“Büyüyen Türkiye’nin geleceğe ekilen tohumları kız çocuklarımız”

28 Şubat sürecine de değinen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Biz 28 Şubat’ta bu ayın sonunda onu da tekrar hatırlayacağız ve burada işte başörtülü vekillerimiz o dönemde 28 Şubatı beraberce yaşadığımız; o dönemki zulmü beraberce yaşadığımız vekillerimiz de bütün akademisyen arkadaşlarımız da burada. Dolaysıyla kadına karşı ayrımcılığın, kılık kıyafet üzerinden olsun her türlü psikolojik, fiziksel şiddetin olmadığı bir dünyada bilimin, sanatın, sporun, eğitimin üzerinden kadınlarımızın kız çocuklarımızın başarılarını konuşabildiğimiz bir dünyayı, bir ülkeyi konuşmak için buradayız. İnanıyoruz ki gelişen, büyüyen Türkiye’nin geleceğe ekilen tohumları kız çocuklarımız ve büyük bir özveri ile sizleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Geleceğin mühendis kızları, yazılımcıları, avukatları sizler olacaksınız. Son 18 yılda da kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi eğitimden, sağlığa, spordan sanata kadar her alanda karar alma mercilerinde var olmaları içinde uğraşmaktayız. Çünkü biz sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz”

Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programı’nı da açıkladıklarını anlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Dolaysıyla artık astronotlarımızın kadın olup olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah sizlerle beraber daha güzel günleri de göreceğiz. Bunun haricinde biz inanıyoruz ki kadınlarımız sadece bilimde, teknolojide, sanatta, sporda değil aynı zamanda burada bu güzel topraklarda hoşgörü ve muhabbetin diyarı Konya’da sosyal girişimciliğin, vakıf kültürünün de mimarı kadınlarımız... Dolayısıyla ailelerimize sahip çıkan kadınlarımız her alanda kadınlarımızın varlığı ile beraber ülkemizin gücüne güç katılacağına da inanıyoruz. İş ve aile hayatını uyumlaştırdıkça daha güzel bir dünyanın da var olacağına hep beraber inanıyoruz. Yeter ki kadınlarımız, kız çocuklarımız bunu istesinler. Onun haricinde bizlerinde görevi olarak bu ekosistemi, bu iklimi onlara oluşturmak, şiddeti, şiddetin varlığını azaltarak onların daha kendilerini güvende hissederek, hissedebilecekleri bir iklimi de oluşturmak en önemli hedefimiz. Burada ben pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. İnşallah onlarla beraber daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu güzel bilim merkezinde ve bu gibi birçok üniversitelerimiz de akademik merkezlerimizi sizlerle beraber güzel projelere imza atacağız. Böyle projelerle beraber de bugünleri hatırlayarak da farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz olarak devam edeceğiz.”

"Kızlarımızın okula gidemediği Türkiye artık bugünlere geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, uluslararası birimde kadın ve kızların gününü kutlamak için burada bulunduklarını söyledi. Bugün vesilesiyle doktor olduğunu hatırladığını belirten Leyla Şahin Usta, "İnşallah hepinize başarılar içerisinde Türkiye’ye hizmet eden birileri olarak ileride göreceğiz. Sizler ülkenin gururusunuz. Bilimde önce merak edeceğiz sonra keşfetmeye başlayacağız, sonra da çalışarak hizmetleri bu milletin hizmetine sunacağız. O yüzden merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin, merak etmekten vazgeçmeyelim diyorum. Kızlarımızın okula gidemediği Türkiye artık bugünlere geldi" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Matematikle teknolojinin bütünleştirildiği alanlarda tasarımını yaptıkları robotlara kendi kodlarını yazmalarına, programlama dillerine farklı bir bakış açısı ile bakabilmelerine, teknolojiye eğlenerek dokunabilmelerine katkı sağlıyoruz. Böylece, başta kız çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren bilimle iç içe olmalarını, ileride bilime katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bugün dünyada uzay mühendisliği, tıp, teknoloji gibi alanlarda ön plana çıkan ve gururumuz olan çok sayıda bilim kadını bulunuyor. İnşallah ülkemizin bu konuda yetiştirdiği bilim kadınlarının sayısının artmasıyla dünya bilim tarihinde daha fazla yer alacağız. Tüm dünyada kutlanan “Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü” de kadınların ve kız çocuklarının bilime katkılarının anlaşılması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanıyor. Bizler Konya’da kadınların ve her yaştaki kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarına katılımının ve erişiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, başta Konya Bilim Merkezi’ndeki çalışmalar olmak üzere her türlü çalışmaya katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, insanların kendilerini ifade etmeleri, geliştirmeleri ve katma değer üreterek refah seviyesinin yükseltilmesi için bilimin önemi dikkat çekerek, "Bugün de özellikle birey ve toplumun daha da geliştirilip güçlendirilmesi özellikle istihdamın etkinleştirilmesi, iş güvencelerinin oluşturulması açısından yapılacaklarla ilgili toplantılar daha sonra mutlaka bakanlığımızın bütün birimleriyle beraber değerlendirilecektir. Bu hizmetlerin artarak devamı insanlık için önemli" ifadelerini kullandı.
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