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Bakan Zehra Selçuk Trabzon’da
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon’da bugün bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunuyor.
Politika 05.01.2021, 10:42
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon’da bugün bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunuyor.Gece saatlerinde Trabzon’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sabah saatlerinde Trabzon Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk’u Valilik binası önünde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve daire amirleri karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Selçuk, esnaf ziyaretinde bulunacak daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması’na katılacak.
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