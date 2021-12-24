Bakan Yardımcısı Sayan ebeveynleri uyardı: “Fark edemedim dememek için Güvenli İnternet Hizmeti Çocuk Profili’ni kullanın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, internet ortamındaki zararlı içeriklere karşı aileleri uyardı.

Twitter hesabından ailelere tavsiyelerde bulunan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, son günlerde internet ortamında çocuklara kötü örnek olacak içeriklerle ilgili bilgilendirme yaptı. “Anne, baba, teyze, dayı, hala, amca kısaca dünyanın en değerli emanetlerinin bir parçası olan herkes lütfen bu söylediklerime kulak versin” çağrısında bulunan Sayan, "İnternet ortamı maalesef sadece doğru ve güzel bilgilerin olduğu bir ortam değil. Dijital ekran karşısında olan her birey açık bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz uzun zamandır çok güzel bir çalışma sürdürüyor. Sizi dijital dünyadaki tehlikelerden sizin izin verdiğiniz ölçüde koruyan bu sistemin adı Güvenli İnternet Hizmeti” dedi.

Çocukların internette takip edilmesinin önemine dikkat çeken Sayan, “Hepimiz çocuklarımızın ekran karşısında tüm dünya ile filtresiz bir şekilde iletişimde olduğunu biliyor ancak takibini bazen tam anlamıyla yapamıyoruz. O zaman çocuğunuzu dijital dünyadaki zararlı içeriklere karşı ücretsiz olarak koruyacak ’Çocuk Profili’ni seçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sayan, Çocuk Profili hakkında, “Bu profilde çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkileyecek veya yabancı kişilerle iletişim kurabilecekleri web sitelerine izin verilmiyor. Ayrıca sohbet siteleri ile sosyal medya siteleri de Çocuk Profili’nde yer almıyor. O zaman çocuğumu dijital bir hapishaneye mahkûm etmiş olurum diye düşünmeyin. Çocuk Profili ile erişilebilir tüm siteler uzman kontrolünden geçen ve belirli kriterlere göre onaylanmış siteler var. Çocuk Profili’nde e-posta, anlık mesajlaşma, eğitim, alışveriş, haber, iş, resmi kurumlar, sağlık, bankacılık, çocuklarımızın yaşına uygun içeriklerin olduğu oyun gibi sitelere erişim sağlanıyor. Google, Yandex, Bing, Yaani ya da Yahoo hangi arama motorunu kullanırsanız kullanın Çocuk Profili’nde bulunan güvenli arama özelliği ile olumsuz içeriklerin önüne geçiliyor. Üstelik güvenli arama özelliği için ayrıca bir işlem yapmanıza da gerek yok” dedi.

Bu hizmetin 22 Kasım 2011 tarihinden beri kullanıldığını hatırlatan Sayan, Güvenli İnternet Hizmeti’nin bir SMS ile başlatabileceğini paylaştı. Üyeliğin istenildiği zaman sonlandırıldığını da belirten Sayan, tüm bu işlemlerin de ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Yardımcısı Sayan, “‘Fark edemedim’ dememek için Güvenli İnternet Hizmeti Çocuk Profili’ni kullanın. Çocuklarımız güvende olsun” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.