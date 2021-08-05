banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Telafide yeni dönem başlıyor
Telafide yeni dönem başlıyor
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma

Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Van esnafını ziyaret etti.

Politika 05.08.2021, 19:14
Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Van esnafını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Van’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, ’İş Dünyası Buluşmaları’ toplantısına katıldı, ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Nebati, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İkram Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşliğinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Burada iş yeri sahipleriyle görüşen Nebati, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini ve ayrıca aşı olmalarını istedi.
Yorumlar (0)
28°
açık