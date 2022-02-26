Bakan Yardımcısı Kıran’dan Ukrayna’dan ayrılacak vatandaşlarının kara sınır kapılarından geçişlerine ilişkin duyuru

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamaları açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamaları açıkladı. Paylaşımda, “Ukrayna’dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar şöyle:

“Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Romanya: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Moldova: Pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Bbriceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi veya aşı sertifikası (antijen testi yapılmaktadır) isteniyor. Aşı sertifikası olmayanlara PCR testi yapılıyor. Vize isteniyor.

Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor”