Bakan Yardımcısı Kaymakcı, BM İnsan Hakları Konseyi’ne katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 49. Oturumunun Yüksek Düzeyli Bölümüne video-konferans yöntemiyle katılacak.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 28 Şubat-2 Mart 2022 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 49. Oturumunun Yüksek Düzeyli Bölümüne video-konferans yöntemiyle hitap edecek. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı’nın hitabında, son dönemde dünya genelinde insan hakları alanındaki önemli konulara dikkat çekmesi ve Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi yönündeki iradesini vurgulaması bekleniyor.