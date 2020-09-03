banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Bakan Yardımcısı Ersoy: “Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir”

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY, VALİ MEHMET EMİN BİLMEZ, JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ARİF ÇETİN, JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL HÜSEYİN KURTOĞLU, İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL YÜKSEL YİĞİT VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ KARABAĞ, JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞINDAN HELİKOPTERLE ÇATAK İLÇESİ BELBUKA ÜS BÖLGESİNE GEÇTİ.

Politika 03.09.2020, 17:03
3
Bakan Yardımcısı Ersoy: “Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılıkla ve aynı samimiyetle destek beklediklerini söyleyerek, “Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir. Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi. Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına gerçekleştirdi. Karşılama mangası tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Asayiş Kolordu Komutanlığı şeref defterini imzalayarak fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopterle Çatak ilçesi Belbuka Üs Bölgesi’ne geçti. Üs bölgesinin güvenliğini sağlayan askerlerin mevzilerine giden Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin ile beraberindekiler, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Üs bölgesindeki kuleler, yaşam alanları ve inşaat bölümlerinde incelemede bulunan yetkililer, yüklenici firma yetkilisinden bilgi alarak ziyaretlerini tamamladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Belbuka Üs Bölgesi’nin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Van’ın güneyinin ve güney batısının en zirvesinde 2800 rakımlı tepesinde güçlü devletimizin yaptığı Belbuka Üs Bölgesi’ni ziyaret ettik. Değerli Valimiz, Jandarma Genel Komutanımız, Asayiş Kolordu Komutanımız, diğer komutanlarımız ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte bu zirveye yapılan muhteşem eseri hep birlikte gördük. Bu üs bölgesini yaparak teröristlerin kış üstlenmesi olarak en yoğun ve rahat bir şekilde kullandıkları bir alanı da tamamen kapattık. Devletimiz inisiyatifi tümüyle ele geçirmiş durumda. Terörle mücadelemiz, devletimizin her kademesinin güçlü bir inancı ve desteğiyle ülkemizin her alanında devam ediyor. Bu kararlı duruş sayesinde bugün artık ne halkımıza, ne üreticilerimize, ne de çiftçilerimize kapalı bir köyümüz bir mezramız ne de bir yaylamız yok. Bütün alanları milletimizin hizmetine sunduk. Psikolojik olarak da artık onlara gidebilecekleri, kaçabilecekleri hiçbir delik olmadığını gösterdik. Türkiye’nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılıkla ve aynı samimiyetle destek bekliyoruz. Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir. Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Bugün artık tükenme noktasına gelmiş bir terör örgütünün son kalıntılarına da çağrımız elbette ki teslim olmaları şeklindedir. Teslim olsunlar, hiç kimseyi öldürmek istemiyoruz. Ama bu topraklarda devletine isyan eden hiçbir terörist unsuru da barındırmak istemiyoruz. Onlara da müsaade etme şansımız yok. Ya bu kış gelene kadar hepsi etkisiz hale gelecekler ya da teslim olacaklar. Hem kendilerine yazık etmeyecekler hem de ailelerini üzmeyecekler” dedi.

Bölgede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Ersoy, “Kahraman güvenlik görevlilerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, güvenlik korucularımız, komandolarımız, Mehmetçiğimiz hepsi devletinin bu inancını, azmini ve kararlılığını görüyor. Bunu gördükçe her zamankinden çok daha moralli ve heyecanlı şekilde bu mücadeleyi olağanüstü fedakarlıklarla sürdürüyorlar. Milletimiz 40 yıldır devam ettirdiği bu mücadelede, tarihi yazmak üzere bir noktaya geldi. Bu tarihi yazacak olanlarda elbette bir tarafta bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere siyasi iradeyse, diğer tarafta da kahramanlarımızın fedakarlığı, azmi ve kararlılığıdır. Allah hepsinden razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin” şeklinde konuştu.

Buradaki incelemelerini tamamlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopterle Van’a, Van’dan da Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geçti.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25