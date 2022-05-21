Bakan Yardımcısı Ersoy: “Bu ilçenin huzuru için beraber çalışalım

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bulanık’ta belediyenin parasıyla çok önemli hizmetler yapabileceğini gösterdiklerini belirterek, “Bunca yıldır yapılamayan hizmetlerin, niye yapılmadığını böylece göstermiş olduk” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş’un Bulanık ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki Muş Valisi İlker Gündüzöz, Tunceli Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kaymakam Mehmet İlidi’den brifing alan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Malazgirt Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek, kahvede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, bugün ülkede güvenilir ve sağlıklı bir ortam oluşturduklarını belirterek, “Kaymakamımız bütün bu hizmetleri borçlanmadan yapmıştır. Bütün yaptığı işleri faturalandırılmış ya da faturalandıracak, belediyenin cüzi bir borcu var. Belediyenin gelirine göre belediyenin hemen hemen hiçbir borcu yok sayınız. Bütün bunları öz gelirleriyle yapmış olabilmesi, belediye imkanlarıyla yapabilmesi, devletten ekstra bir yardımı almadan yapabilmesidir. Demek ki Bulanık’ta istedikten sonra belediyenin parasıyla çok önemli hizmetler yapabileceğini göstermiş olduk. Bunca yıldır yapılamayan hizmetlerin, niye yapılmadığını böylece göstermiş olduk. Paraların nereye gittiğini, nereye harcandığını sadece söylemle değil, eylemle de nasıl har vurup harman savurduğunu göstermiş olduk. Şimdi ki belediye bu kadar hizmeti kendi gelirleriyle yapabiliyorsa, belediyenin önceki gelirlerinin nereye gittiği sorusunu Bulanıklının da sormasını bekleriz. Madem bu hizmetler bu paralarla yapılabiliyor, madem belediyenin borçlanması olmadan yapılabiliyor, madem tek kaynağa ihtiyaç olmadan yapılabiliyor, öyleyse onca yıldır belediyeye gelen paralar nereye gitti? Bunun hesabını da, sorusunu da Bulanıklı hemşehrimin sormasını murat ederiz. Bu kadar hizmet yapılmış, kayda değer bir borcu yoktur elhamdülillah. Çok iyi bir şey. Bunu halka anlatmak lazım. Halkın da bilmesi gerekir. Bu toprakların sahibi sizlersiniz. Başkalarının kayığına binenlerin dolduruşuna gelenlerin Suriye’de başına neler geldiğini, Irak’ta başına neler geldiğini görüyoruz. Bu ilçenin huzuru için beraber çalışalım" dedi.

Vatandaşlarla görüşen Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra ilçede yapılan yeni hükümet konağı, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yol çalışmalarını, yeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf binasını ve 49 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldıktan sonra boşaltılarak kütüphaneye dönüştürülen binayı inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.