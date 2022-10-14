Bakan Yardımcısı Duran, görme engelliler için Kur’an hizmeti sağlayan Uluslararası Kabartma Kur’an Çalıştayı’na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, farklı ülkelerde görme engelliler için Kur’an hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumları bir araya getirecek olan Uluslararası Kabartma Kur’an Çalıştayı’nın açılış törenine katılacak.

Türkiye, Endonezya, Filistin, Hindistan, İran, İngiltere, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan, Somali, Nijerya, Yemen, Togo, Amerika Birleşik Devletleri ve Ürdün’de kabartma Kur’an hizmeti veren kişi ve kuruluşları bir araya getiren Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği, tüm dünyada görme engelli Müslümanlara kabartma Kur’an eğitimi vermek üzere programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği ve Ümraniye Belediyesi iş birliğinde farklı ülkelerde görme engelliler için Kur’an hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumları bir araya getirecek Uluslararası Kabartma Kur’an Çalıştayı düzenlenecek. 15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştayda kabartma Kur’an eğitimlerinin online ortamda verimliliğinin ve etkinliğinin geliştirilmesi, kabartma Mushaf dağıtım programının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile birliğin üyelik politikalarının gözden geçirilmesi ve hizmet alanının genişletilmesi konuları ele alınacak. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 9 farklı ülkeden 27 katılımcının yer alacağı çalıştay, yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’ın katılacağı açılış töreni ile başlayacak. Açılış töreninin ardından çalıştay ‘Kabartma Kur’an Hizmetinin Dünü ve Bugünü’ paneliyle devam edecek.