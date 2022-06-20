Son Dakika
Fenerbahçe: "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır."
-Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı
Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı
Politika 20.06.2022, 14:56
Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı
HALEP(İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye’nin Çobanbey ilçesinde terörden arındırılan güvenli bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.