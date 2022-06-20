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-Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı

Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı

Politika 20.06.2022, 14:56
-Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı

Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı

HALEP(İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye’nin Çobanbey ilçesinde terörden arındırılan güvenli bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

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