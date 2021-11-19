Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli’de projeleri değerlendirdi

İstişare ve değerlendirme toplantısına katılmak üzere Kocaeli’ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’ye 2003-2021 yılları arasında yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım yaptığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Ziyaret sonrası Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Özkaldı ve Vali Yavuz’un yanı sıra, milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, siyasi partilerin temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, bakanlığın yatırım ve hizmetlerine ilişkin istişare ile değerlendirme yapıldı.

Yavuz: "Kocaeli, Türkiye’yi dünya ile yarıştıran bir şehirdir"

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve ekibine teşekkürlerini sunan Vali Seddar Yavuz, "Toplantımızın ilimiz için, ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi ilimizde yaklaşık 16 milyar 500 milyon civarında bir yatırım devam etmektedir. Bu toplantıda da ilimizde devam eden yatırımları takip ediyoruz. Diğer taraftan Kocaeli bildiğiniz gibi sanayi ve teknoloji şehridir. İlimiz, yaklaşık 115 milyar vergi veren ülkemizin 4. şehridir. Kocaeli, 70 ilden daha fazla bütçeye katkı sunan, çalışan, yöneten ve Türkiye’yi dünya ile yarıştıran bir şehirdir. Bu şehrin bu hale gelmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük katkısı oldu. Sebeple kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya tekrardan "hoş geldiniz" diyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Özkaldı: "400 milyon TL yatırım yaptık"

Kocaeli’de olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise "Burada olmamızın gayesi; değişik illerde yatırımlarımızı ve projelerimizi takip etmektir. Su, ormancılık, kurban alanlarımız, hayvancılık, tarım, gıda ve bakanlığımızın bütün görev alanlarını değerlendireceğiz. Bu alanda problemler varsa masaya yatıracağız. Ben bu toplantının öncelikle Kocaeli’ye, insanlarımıza ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini diliyorum. Yatırımcı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kocaeli’de çok büyük yatırımlar yaptık. Kocaeli’ye 2003-2021 yılları arasında yaklaşık 400 milyon TL yatırım yaptık. 22 adet tesisimizi hizmete açtık, sulamadan içme suyuna kadar. Yeterli mi? Değil. Çünkü büyüyen bir ülkeyiz. Büyüyen, gelişen bir ülkeyiz. Kocaeli’de bunlardan bir tanesi. Hala çalışmalarımız devam ediyoruz. Suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. En büyük projelerimizden biri Karamürsel Hisarlı barajıydı. Çok şükür onu bitirdik. Kocaeli’nin içme suyunu karşılayacağız." diye konuştu.