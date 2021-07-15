Bakan Yanık’tan Rize’de selde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize’de yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlar başsağlığı mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Rize’de sağanak yağışın ardından oluşan sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yanık, “Rize’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Selden etkilenen hanelere her türlü desteğe hazırız. Tüm Rize halkına geçmiş olsun” dedi.