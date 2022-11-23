Bakan Yanık’tan Düzce depremi açıklaması: "Psikososyal destek noktasında arkadaşlarımız sahadalar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Hali hazırda can kaybı yok şükürler olsun. Yaralılarımızın ve hasar gören konutlarla alakalı bakanlık olarak bizde ilk dakikadan itibaren psikososyal noktasında destek için arkadaşlarımız sahadalar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırıkkale Adalet Sarayı’ndan ayrılırken Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Bugün gece saatlerinde Düzce Gölyaka merkezde 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hali hazırda can kaybı yok şükürler olsun. Yaralılarımızın ve hasar gören konutlarla alakalı bakanlık olarak bizde ilk dakikadan itibaren psikososyal noktasında destek için arkadaşlarımız sahadalar" dedi.

10 araç, 20 personel ve 11 ekipten oluşan personelin görevlendirildiğini ifade eden Bakan Yanık, "Hizmet verdiğimiz toplanma alanı ve KYK yurdunda Gölyaka ve Akçakoca özelinde özellikle arkadaşlarımız hemen depremin akabinde çalışmalarına başladı. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü sosyal desteği bakanlık olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli halde sürdüreceğiz. Süreci takip ediyoruz. Can kaybının olmaması bizim açımızdan çok önemli bir teselli. Tekrar Düzce’ye ve milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.