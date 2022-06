Bakan Yanık: “Yeni nesil büyük bir farkındalıkla geliyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız ve gençlerimizin ‘Erişilebilirlik Temalı’ şiir, resim ve kısa film yarışmasına olan katkılarıyla gördük ki, yeni nesil büyük bir farkındalıkla geliyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da onlara sonsuz güveniyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmada dereceye giren şiirler seslendirilerek, kısa film ve resimler katılımcıların beğenisine sunuldu. Ödül töreninde konuşan Bakan Derya Yanık, gençlerin birçok konuda olduğu gibi erişilebilirlik konusunda da bilinçli olduğunu ve gençlere güvendiklerini söyledi. Erişilebilirliği ‘herkesin istediği her yere ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi’ olarak ifade eden Bakan Yanık, “Tanım içinde ‘her yere ve her hizmete’ ifadesi yer alıyor. Yani aslında şehirlerimizde farklı hizmetlerin verildiği binalar, parklar, kaldırımlar, toplu taşıma hizmetleri ve birçok hizmeti kapsayan bir tanım. Sadece ulaşım ve bina olarak erişilebilirliği bu kapsamda değerlendirmememiz gerekiyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin de dâhil olduğu tüm hizmetlere ve alanlara erişmek günlük hayatımızın en doğal gerekliliğidir. Dolayısıyla herkesin bu ihtiyacını giderebilmek üzere çalışmak hepimizin görevdir” diye konuştu.

“Erişilebilirliği yüksek alanlar aynı zamanda bir konforun ifadesi”

Erişilebilir olmanın sadece engelli bireylerin ihtiyacı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Yanık, “Erişilebilirlik gelişmiş, medeni bir şehrin ve toplumun olmazsa olmazı, bir gösterge aynı zamanda. Yaşlılarımız, hareket kısıtlılığı bulunan hamileler, çocuklar, geçici bedensel rahatsızlık yaşayanlar, hastalar, hatta pazar arabasıyla alışverişten dönen amcalar, teyzeler için bile erişilebilirlik ihtiyacı ortaya çıkar. Erişilebilirliği yüksek alanlar aynı zamanda bir konforun ifadesi. İnsan olarak hepimizin erişilebilirliği yüksek mekanlarda yaşamamız bir konforu da ifade ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Erişilebilir olduğu tespit edilen 2 bin 599 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verdik”

Bugüne kadar erişilebilirlik alanında pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyleyen Yanık, “Bugüne kadar 47 bin 270 denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen 2 bin 599 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına da ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verdik. Buradan tüm kamu ve özel kurumlarımıza bu vesileyle tekrar seslenmek istiyorum. Erişilebilirlik hem sizlerin, hem toplumumuzun faydasına hizmet eden gelişmiş bir medeniyet göstergesidir. Erişilebilir yaşam alanları oluşturmak geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlardan birisi. Bu konuda biz Bakanlık olarak istediğiniz her an size rehberlik etmek üzere hazırız. Tüm imkanlarımızla bunu kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Sizin tek yapacağınız şey bizden bunu talep etmek. Lütfen talep edin. Bütün özel kamu kurum ve kuruluşlarına bu çağrıyı bir kez daha yapmak istiyorum. Erişilebilirlikle ilgili teknik destek, bilgi desteği isteyen bütün kurum ve kuruluşlarımıza bunu sağlamaya hazırız” diye konuştu.

“Yeni nesil büyük bir farkındalıkla geliyor”

Çocukların erişilebilirlik konusunda oldukça bilgili ve duyarlı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız ve gençlerimizin ‘Erişilebilirlik Temalı’ şiir, resim ve kısa film yarışmasına olan katkılarıyla gördük ki, yeni nesil büyük bir farkındalıkla geliyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da onlara sonsuz güveniyoruz. Yarışmayı düzenlerken ülkemizde ‘erişilebilirlik kültürünün’ oluşturulması için çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmamız gerektiğini, onlara erişilebilirliğin lütuf veya sosyal sorumluluk değil temel bir hak olduğu bilincinin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu düşünmüştük. Engellilerle ilgili yaptığımız faaliyetlerde ısrarla altını çizdiğimiz bir husus var. Her çalışmanın kendi vatandaşımıza bir borç olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi bunu yerine getirmekle yükümlü sayıyoruz. Bu anlamda ‘erişilebilirlik kültürünün’ oluşturulmasının son derece önemli, kıymetli olduğunu biliyoruz” dedi.