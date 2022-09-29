Bakan Yanık: “Yaşlı Destek Programı’nı genişleterek 6 projeye daha destek vereceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için yürütülen Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) muhteviyatında genişletildiğini belirterek, “Bu çerçevede Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyona ulaşacak” dedi.

Bakan Derya Yanık, 1 Ekim’in Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, Türk toplumunda yaşlıların yerinin ayrı olduğunu vurguladı. Türk aile yapısında yaşlılara büyük değer verildiğini belirten Bakan Yanık, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğuna işaret etti. Bakan Yanık, “Aile bağlarımızın ve toplumsal değerlerimizin korunmasında yaşlılarımızın çok büyük rolü olduğunun farkındayız. Biz de yaşlılarımızın toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Politikalarımızı aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde şekillendiriyoruz”

Bakan Yanık, yaşlanma konusundaki ulusal politikaları, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanması çerçevesinde aile bütünlüğü içinde ve sosyal yaşamla bağlarını koruyarak geniş bir hareket alanı oluşturacak biçimde şekillendirdiklerini vurguladı. Yanık, “Yaşlılarımıza kurumsal bakım hizmetleri yerine, öncelikle aileleri ve yakınları yanında bakım desteği aldıkları, sosyal yaşamla bütünleştikleri bir model sunmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızın toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmeleri ve hak ettikleri yeri almaları konusunda bilincin yerleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

YADES çerçevesinde 111 bin yaşlıya destek verildi

Hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için hayata geçirdikleri YADES ile ilgili bilgi veren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“YADES’i 65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek sağlanması amacıyla 2016’dan bu yana yürütüyoruz. Yaşlılarımızın yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüz bakım hizmetleri projelerini destekliyoruz. Yaşlanma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 31 belediyeye 55 YADES projesi için toplam 36 milyon TL finansman desteği sağladık. 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlımıza ulaşarak evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk.”

“6 projeye daha destek vereceğiz”

Bakan Yanık, YADES’i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, “YADES’in kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES Projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyona ulaşacak” dedi.

Bakanlık tarafından 2016’dan bu yana Sakarya, Kayseri, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Gaziantep, Malatya, Ordu, Samsun, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Balıkesir, Konya, Mardin, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Rize, Isparta, Osmaniye, Niğde, Van, Bayburt, İstanbul ve Yozgat olmak üzere 28 ildeki 31 belediyenin YADES projeleri destekleniyor. Bu yıl aktarılacak ödenekle birlikte Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 belediyenin YADES projeleri desteklenecek.

Huzurevlerinde hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde yaşlıların eğlenceli zaman geçirerek moral depolamaları amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek. Bu çerçevede İstanbul’da 30 Eylül’de Etiler Huzurevi’nde Yavuz Bingöl konseri düzenlenecek. Bakan Derya Yanık da huzurevi sakinleriyle konseri izleyecek. Çamlıca Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle 1 Ekim’de bir araya gelecek olan Bakan Yanık, 5 Ekim’de de Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle buluşacak. Programda Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Kore Savaşı’na katılan huzurevi sakinlerinden Kore gazileri Selçuk Fidegül ve Ali Cengiz Türkoğul’a Barış Madalyaları takdim edilecek. Bakanlık huzurevlerinde bakım altında bulunan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek amacıyla yürütülen “Dijital Bahar Projesi” çerçevesinde ise Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla 6 Ekim’de Osmaniye Özden Huzurevi’nde Dijital Bahar Odası’nın açılışı gerçekleştirilecek. Bakan Yanık, 7 Ekim’de ise Mersin’de Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışını yapacak.