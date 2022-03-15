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Bakan Yanık: “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların toplumun her alanında haklardan ve fırsatlardan eşit olarak istifade edebilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum” dedi.

Politika 15.03.2022, 23:15
Bakan Yanık: “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların toplumun her alanında haklardan ve fırsatlardan eşit olarak istifade edebilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, New York’taki Türkevi’nde çevrim içi olarak düzenlenen Kadın-Erkek Paritesi Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’de kadınların liderliğini geliştirmeyi amaçlayan Dostlar Grubu’nun yaptığı çalışmalara önem verdiğini kaydetti. Bakan Yanık, kadın-erkek paritesinin adil ve müreffeh bir toplum için önemli olduğuna dikkat çekti.

“Kadın ve kızları merkeze koyma yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 2028 yılına kadar tüm seviyelerde eşitlik sağlamaya yönelik taahhüdünü desteklediklerini belirten Bakan Yanık, “Türkiye’nin bu konudaki ilkeli duruşu ile uyumlu olarak kadın ve kızların güçlendirilmesi ve insan haklarının korunması hususunda sunulan önerileri destekliyoruz. Kadın ve kızları merkeze koyma yaklaşımını memnuniyetle karşılıyor, raporda belirtilen kadın ve kızlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ağırlık veriyoruz. Kadın ve kızlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için acil müdahale planı dahil olmak üzere gösterilen tüm çabalara katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz” dedi.

‘Yaptığımız çalışmaların tümünde kadınların eşit şekilde yer almasını sağlamak birinci önceliğimiz olmalıdır’ diyen Bakan Yanık, “Bu yalnızca kapsamlı bir insan hakları vizyonunu benimsemek için önemli bir kriter değil, aynı zamanda toplumlar içinde dayanışmayı derinleştirmek için bir ön koşuldur” ifadelerini kullandı.

Kadınların Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Plan’nı kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirten Bakan Yanık şunları söyledi:

“11. Kalkınma Planında temel amaçlardan biri, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların toplumun her alanında haklardan ve fırsatlardan eşit olarak istifade edebilmesini sağlamaktır. Söz konusu plan kapsamında kadınların karar verme mekanizmalarındaki aktif ve değerli katılımı desteklenecektir.”

“Tüm mesleklerde kadınların sayısını artırmayı amaçlıyoruz”

Bakan Yanık, kadınların siyasete aktif katılımları ve temsillerinin demokrasinin temel ilkesini oluşturduğuna dikkat çekerek, “Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum. Tüm mesleklerde kadınların sayısını artırmayı amaçlıyoruz. 2002 yılında Türkiye’deki kadın milletvekillerinin sayısı 24 iken son seçimlerde bu sayı 104’e ulaşmıştır. Ayrıca, yıllar içinde yerel yönetimlerde olumlu benzer bir gelişme yaşanmıştır. Bugün geniş kapsamlı çalışmalarımız neticesinde Türkiye’de, akademisyenlerin yarısından fazlası, öğretmenlerin yüzde 60’ı, doktorların yüzde 45’i, avukat ve mimarların %46’sı, kamu görevlilerinin yüzde 40’ı ve büyükelçilerin yüzde 27’sinin kadın olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca hem aktif işgücü hem de teknik eğitim programları katılımcılarının yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır” dedi.

Bakan Yanık, toplantıda pandemi döneminde kadın sağlık çalışanları ile sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini ön saflarda yerine getirdiklerini dile getirdi.

“Kimseyi arkada bırakmamak” prensibini esas alarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, “Bütünsel ve kapsayıcı bir anlayış geliştirmek amacıyla Türkiye olarak ilerlemeyi, gelişmeyi ve yükselmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun neticesinde, birlikte daha ileriye giden huzurlu ve sağlıklı bir toplum inşa etmek mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantıda Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Mariam bint Ali bin Nasser Al-Misnad ve Ruanda Cinsiyet ve Aile Teşviki Bakanı Jeannette Bayisenge de yer aldı.

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