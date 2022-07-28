Bakan Yanık, uluslararası konferansa katılmak üzere Cezayir’e gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere 29-30 Temmuz tarihlerinde Cezayir’e ziyaret gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir ziyareti çerçevesinde ilk olarak yetimhane ziyaretinde bulunacak. Bakan Yanık sonrasında, 30 Temmuz Cumartesi günü Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek “Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi” konulu uluslararası konferansa katılacak. Yanık, konferansın “Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar” başlıklı ikinci oturumunda Türkiye’de yapılan kadın çalışmalarına dair bir konuşma yapacak.