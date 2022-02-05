banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!

Bakan Yanık: “Ülkemizdeki terör örgütleri artık can çekişiyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5’inci Sivil Toplum Buluşmaları kapsamında Batman’da sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Ülkemizdeki terör örgütleri artık can çekişiyor” diyen Bakan Yanık, hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak üzere toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Politika 05.02.2022, 14:47
Bakan Yanık: “Ülkemizdeki terör örgütleri artık can çekişiyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5’inci Sivil Toplum Buluşmaları kapsamında Batman’da sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Ülkemizdeki terör örgütleri artık can çekişiyor” diyen Bakan Yanık, hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak üzere toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen Bakan Derya Yanık, ’Sivil Toplum Buluşmaları’nın 5’inci toplantısında sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Batman’ın bölge anlamında da son derece önemli merkez illerden biri olduğunu ifade eden Yanık, "Düne kadar terörle, çatışmalarla konuştuğumuz bölgelerde huzurun, barışın, güvenin ve sükunun tesis edildiğini görmek ve buralarda sizlerle bu toplantıları yapmak benim için gerçekten ayrı bir anlam ifade ediyor. Ülkemizin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, bunu canını ortaya koyarak gösteren şehitlerimizin yakınları, gaziler ve gazi yakınlarımız ile ilgili çalışmalar yürüten siz değerli sivil toplum temsilcileri ile bir arada olmayı Bakanlığımız adına çok önemli buluyoruz. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Genel Müdürlüğümüz uhdesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu hiç kesmiyor, sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 412 dernek, 11 vakıf, 16 sendika, 11 federasyon, 1 konfederasyon olmak üzere toplam 451 sivil toplum kuruluşu ile yaptığımız istişarelerle halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu ülke insanı kendisine yapılan iyiliği de, kötülüğü de unutmaz”

Ülkedeki terör örgütlerinin can çekiştiğini belirten Bakan Yanık, “Ülke içinde ise terör örgütleri artık can çekişiyor. Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün topraklarımızda bombalar patlamıyor, terör örgütü PKK gençleri ve çocukları kandırıp yahut kaçırıp kendisine militan olarak devşiremiyorsa bunda bu kararlılığımızın etkisi çok açıktır. Sınır ötesinde görev yaparak terör örgütü PKK’nın ve diğer terörist unsurların ülkemize sızmasını engelleyen kahraman askerlerimize bu vesileyle burada bir kez daha saygılarımı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum. Sınırlarımız dahilinde ülkemizin huzurunu sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza selamlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum. Bu ülke insanı kendisine yapılan iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz. Artık terör örgütlerinin bu topraklarda yaşayan kimseye bir faydası yahut vaadi olamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Etnik kimlikler kullanılarak bölge halkına en büyük zarar bu örgütler tarafından verilmiş, bölgenin gelişmesi, güçlenmesi ve zenginleşmesinin önüne geçmek için her türlü terör unsuru maalesef kullanılmıştır. Sağlanan huzur ortamıyla bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri turistlerin ziyaret ettiği, istihdamın arttığı, halkının güven içinde gelecek hayalleri kurduğu, gelişmeye açık bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Bu durumda bölgenin güvenliği ve huzuru için canlarından geçen şehitlerimizin ve gazilerimizin payını ise kimse inkar edemez” dedi.

“219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz”

Toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “12 bin 461 şehit, vatanımızın bağımsızlığı, milli ve manevi değerlerimizin korunması adına canlarını feda ederek cennetle müjdelenenler arasında yerlerini aldılar. 30 bini aşkın şehit yakınımız ise onların aziz hatıralarına layık olmaya çalışıyorlar. Ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı kendini siper eden 37 bine yakın gazimiz ve onların 78 bini aşkın yakını da bu büyük ailenin en saygıdeğer üyelerinden. Hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak üzere toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehitlik ve gazilik makamlarını ne siyasi, ne birtakım nüfus simsarlıklarının tarafı haline getirmeyeceğiz”

Bakan Yanık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda birdenbire düne kadar şehit yakınlarının adını ağzına almayanların, gazilik nedir aklının köşesinden geçmeyenlerin birdenbire şehit yakınlarını ve gazileri hatırladıklarını görüyoruz. Bunu gündelik siyasetin bir kavga başlığı haline getirmeyi düşünenler varsa buna önce biz Bakanlık olarak ve elbette ki sizler şehit yakınları ve gaziler olarak muhakkak suretle bir karşı duruşumuzun olacağını buna izin vermeyeceğimizi bu tertemiz alanı hiçbir türlü tartışmanın ne siyasi, ne bir takım nüfus simsarlıklarının tarafı haline getirmeyeceğimizin altını çizerek burada herkesin önünde ifade etmek istiyorum. İftihar kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin insanüstü fedakarlıklarıyla korudukları bu toprakları, sağduyu, emek ve adil paylaşımla kalkındırmaya devam edeceğiz. Bize inanan ve pek çok alanda destekleyen siz değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı programının ardından kadın kooperatifleri stantları ve ADEM binasını ziyaret etti. Batman Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi’ni ziyaretinin ardından Batman Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Gaziantep FK 23 35
9. Başakşehir 22 34
10. Kayserispor 24 34
11. Sivasspor 24 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11