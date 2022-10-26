Bakan Yanık: “Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattığımız Aile Eğitim Programı’ndan 3 milyon vatandaşımız yararlandı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Aile Eğitim Programı ile bugüne kadar 3 milyon vatandaşa ulaştıklarını söyledi.

Bakan Derya Yanık, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Bu çerçevede koruyucu ve önleyici bir hizmet olan Aile Eğitim Programı’nı (AEP) 2013 yılından bu yana 81 ilde uyguladıklarını belirten Bakan Yanık, “‘Eğitim ailede başlar’ anlayışı ile hayata geçirdiğimiz program ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkanları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçlıyoruz” dedi.

Aile Eğitim Programı’nı sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitesinin artırılması amacıyla başlattıklarının altını çizen Bakan Yanık, programdan vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz şekilde yararlanabileceklerini söyledi.

“Ailelerin güçlendirilmesi hedefleniyor”

Aile Eğitim Programı’nın ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığının altını çizen Bakan Yanık, “Ailelerin güçlendirilmesi, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen programımız, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 temel alan ve 28 modülden oluşuyor. Bu kapsamda 1,5 milyon kişi eğitim ve iletişim alanında, 620 bin kişi sağlık alanında, 390 bin kişi hukuk alanında, 280 bin kişi medya alanında, 230 bin kişi iktisat alanında eğitim aldı. Yaklaşık 3 milyon vatandaşımız eğitimlerimize katıldı” şeklinde konuştu.

“En fazla yararlanan iller Osmaniye, Ankara ve Hatay”

Bakan Yanık, sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattıkları Aile Eğitim Programı’ndan en fazla yararlanan üç ilin ise Osmaniye, Ankara ve Hatay olduğunu kaydetti.

5 temel alan ve 28 modülden oluşuyor

Aile Eğitim Programı’nda eğitim ve iletişim alanında yer alan modüllerle ailelere hayatın farklı dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edeceklerine yönelik eğitimler veriliyor. Medya modülleriyle medyayı doğru ve bilinçli kullanma, dijital ortamda aile, çocuk, genç ve yaşlıların karşılaşabilecekleri riskli durumlar ve alınabilecek önlemler hakkında ailelere bilgilendirme yapılıyor. Hukuk alanında yer alan modüllerle ailelere hak ve yükümlülükleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Sağlık alanında yer alan modüllerle çocuk gelişim dönemleri, yaşlı sağlığı ve bakımı, kadın sağlığı ve sağlıklı annelik konularında farkındalık sağlayacak bilgiler sunuluyor. İktisat alanında yer alan modüllerle ise aileler, mevcut iktisadi kaynaklarını nasıl verimli ve etkili kullanabilecekleri, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaçlarına uygun nasıl yapabilecekleri yönünde bilgilendiriliyor.