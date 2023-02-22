Bakan Yanık: "Riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz deprem bölgesindeki kuruluşlarımızı tahliye ettik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından riskli olabileceği değerlendirilen deprem bölgesindeki kuruluşları tahliye ettiklerini belirterek, “Misafirlerimizi daha sonra geri yerlerine döndüreceğiz ama ilk etapta hiçbir canı riske etmemek için vatandaşlarımızı güvenli bölgelere naklettik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Konya’da Devlet Tiyatroları tarafından depremzede çocuklar için sergilenen oyuna katıldı. Bakan Derya Yanık tiyatronun ardından merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesinde bulunan Meliha Ercan Huzurevi’nde depremzede aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

6 Şubat gecesi peş peşe 2 büyük deprem atlattıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Bakan Yanık, “Maalesef bu süreç devam ediyor. Biz de devlet, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar olarak depremin yaralarını sarmak, yaralılarımızın bir an önce tedavilerini sağlamak, evi, iş yeri, barındığı yeri, hasar gören, yıkılan vatandaşlarımıza bir an önce güvenli, huzurlu, sıcak barınma mekanları oluşturabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Biz sürekli sahadayız. Dün de nitekim Osmaniye’de, İslahiye’de ve Nurdağı’nda Cumhurbaşkanımızla beraber deprem bölgelerini ziyaret ettik. Bizim milletimiz büyüktür. Allah’a şükürler olsun ki imanı kavidir. Bir felaketin ne olduğunu, ona nasıl mukavemet gösterilmesi gerektiğini iyi bilen bir milletiz. Dua edeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da çok kayıplarımız oldu ama inşallah o yaraları da milletçe, hep beraber birlik, kardeşlik içerisinde kültürümüzün, inancımızın, örfümüzün bize öğrettiği şekilde dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah o yaraları da saracağız” dedi.

"Her ne ihtiyaç olursa gerekli çalışmalar yapılacak"

Bakan Yanık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar hakkında da bilgi vererek, “Depremin hemen akabinde riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz bütün deprem bölgesindeki kuruluşlarımızı tahliye ettik. Misafirlerimizi daha sonra geri yerlerine döndüreceğiz ama ilk etapta hiçbir canı riske etmemek için çocuklarımız, büyüklerimiz hepsini güvenli bölgelere naklettik. Nitekim Meliha Ercan Huzurevi’nde 138 sakinimiz var, bunlardan 68’i depremzede misafirlerimiz. Buraya Hatay’dan ve Kahramanmaraş’tan misafirlerimizi getirdik. 26 misafirimiz Kahramanmaraş’tan 42 misafirimiz de Hatay’dan. Kuruluşlarımızla ilgili Kahramanmaraş ve Hatay’daki çalışmalarımız bitene kadar misafirlerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz. Her ne ihtiyaç olursa arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapacak. Yemek, hijyen, barınma gibi ihtiyaçları zaten huzurevi ortamında yapıyoruz ama diğer kişisel ihtiyaçlarla alakalı da arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapacak” diye konuştu.

Bakan Yanık, depremzede ailelerle sohbet edip, isteklerini dinledikten sonra huzurevinden ayrıldı. Ziyaretlerde Yanık’a Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu ile AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de eşlik etti.